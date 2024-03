Vino, artesanía y medievo se unen un año más en Cretas

La mañana del sábado se levantaba fresca pero en seguida ha lucido el sol en Cretas y la llegada de visitantes ha comenzado a caldear el ambiente de la XXIII Feria del Vino y XVIII Mercadillo Medieval. La inauguración de la feria no era hasta las 12.00 pero decenas de curiosos y vecinos no han querido perder la oportunidad de dar una primera vuelta por los puestos antes de que se llenaran las calles de gente. «Esperamos entre 3.500 y 4.000 visitantes que nos superan porque los espacios del pueblo son pequeños. Como la feria dura dos días, yo creo que también miran cuando puede haber menos gente para visitar la feria. Tenemos las dos zonas- el del vino y el del medievo- que nos ayudan a repartir esta afluencia pero hay momentos en que está lleno e incluso cuesta andar por las calles del pueblo», ha señalado el alcalde de Cretas y presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps.

Solo en el Mercado Medieval, que ocupa el casco histórico del municipio, la Asociación del Medievo ha organizado 88 paradas de artesanía. Marta Barberá, miembro de la junta de la Asociación, ha destacado que «el mercado cada vez tiene más auge, más paradas, más ambiente y se va innovando en alguna cosa para intentar mejorar las expectativas». Entre esa extensa oferta artesanal a pie de calle hay embutidos, encurtidos, licores, bisutería, ornamentación, menaje y lo que más ha llamado la atención de visitantes y, sobre todo, de los más pequeños: los puestos de oficios artesanales. «En los talleres encontramos un hojalatero, picapedrero, el que trabaja la madera, el que hace albarcas, otro que moldea el vidrio… en definitiva, en el mercado tenemos un poquito de todo y procuramos que no haya mucha competencia. Lo importante es recalcar y hacer hincapié en lo artesanal», ha añadido Barberá.

Tradicional inauguración y nombramiento del Embajador del Vino

Tras la tradicional inauguración frente al Portal de Valderrobres, los asistentes y autoridades han subido a la Plaza Mayor para presenciar el pregón que repasa parte de la historia de Cretas. El cierre de este acto ha estado a cargo de la compañía Bengala Teatro Circo que, como todos los años, ambienta el mercado con sus actuaciones.

Otro de los momentos destacados de este sábado ha sido el nombramiento del nuevo Embajador del Vino de Cretas que ha recaído en Carlos Boné, senador y alcalde de Valderrobres, además de un asiduo de la feria y el mercado. «Es un placer y un honor porque, además, es la primera vez que me nombran embajador y encima en Cretas, un lugar que es como mi casa, por lo que me hace mucha ilusión», ha subrayado con un tono distendido pero también emotivo. Boné ha apuntado que los vinos de la zona de Cretas «son de muy buena calidad y quizá lo que les falte es darlos más a conocer aunque cada vez se ven más fuera del territorio e, incluso, de la Comunidad Autónoma». El nuevo Embajador del Vino también ha querido resaltar la importancia de esta feria señalándola como la feria «referente me atrevería a decir en la Comarca».

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, y anterior Embajador del Vino, Manuel Blasco, también ha asistido a la inauguración. «Esta feria tiene tres virtudes: la primera es que dinamiza durante todo el fin de semana generando actividad económica, la segunda es que sirve de escaparate para todos los vinos de la zona y la tercera es que promociona al Matarraña como un gran escaparate turístico».

Pasos hacia la Denominación de Origen

A los pies del casco urbano, se encuentra el pabellón que durante este fin de semana es el epicentro de los caldos del Matarraña y de la comarca vecina, la Tierra Alta. En esta 23 edición, participan unas 16 bodegas de la IGP Bajo Aragón junto con una de Castellón, que han puesto sobre la mesa más de 80 variedades de uva. De entre ellas, un jurado compuesto por 3 enólogos ha seleccionado los mejores vinos de la IGP y de la feria.

En la feria también se han expuesto las últimas noticias en relación a la solicitud de la Denominación de Origen para los vinos del territorio. El alcalde de Cretas, Fernando Camps, ha señalado que el primer paso va a ser reunirse «las administraciones con los bodegueros. Les seguiremos apoyando y trabajaremos con ellos que son los que tienen que decidir cómo solicitar la D.O.».

Sobre este asunto también se ha pronunciado el consejero Manuel Blasco que ha asegurado que los bodegueros contarán «con el apoyo del Gobierno de Aragón, eso sí, cumpliendo todos los requisitos que se demandan en este proceso». «El Gobierno es el principal interesado, después de la Comarca y los viticultores, en promocionar estos vinos de calidad y esta zona», ha añadido.

Foto de familia de los premiados y las autoridades./ S.F.

Mejor vino IGP Bajo Aragón

Vino blanco joven IGP Bajo Aragón

1º El Lledoner de Bodega Crial Lledó

2º Crial Matarraña de Bodega Crial Lledó

Vino rosado joven IGP Bajo Aragón

1º Etnama de Vinos Danica

2º Pedravolta de Vinos Pedravolta

Vino tinto joven IGP Bajo Aragón

1º Entre Dos Aguas de Vinos Taberner Amado

2º Guardabarranco de Vinos Danica

Vino tinto crianza IGP Bajo Aragón

1º Siriguaracha de Bodegas Ignacio Guallart

2º Celtis Australis de Bodega Crial de Lledó

Mejor vino de la feria

Vino blanco joven

1º Naturalis Mer de Celler Batea

2º El Lledoner de Bodega Crial de Lledó

Vino rosado joven

1º Etnama de Vinos Danica

2º Belvi de Cooperativa San Pedro

Vino tinto joven

1º Naturalis Mer de Celler Batea

2º Entre Dos Aguas de Vinos Taberner Amado

Vino tinto crianza