Visitas al museo y emisiones online para no olvidar la tradición alcorisana

La localidad de Alcorisa no está dispuesta a dejar pasar la Semana Santa y ha organizado una serie de propuestas adaptadas a las circunstancias y restricciones provocadas por el covid-19. «Asumimos una Semana Santa con emoción y nostalgia porque no podemos vivirla como nos gusta, con aglomeraciones y procesiones. Pero como no puede ser, hemos apostado darle un giro y adaptar la Semana Santa a las circunstancias», destalla el concejal de Semana Santa, José Luis Guillén.

El espacio Museos de Alcorisa va a ser un centro clave para recordar y vivir la Semana Santa alcorisana. Allí se han trasladado todos los pasos de la Semana Santa, que se han engalanado como cualquier año. Desde el Domingo de Ramos, se puede visitar de forma guiada, con un audiovisual que hace un recorrido por al Semana Santa visto desde el pintor local Valero Lecha. «Es muy recomendable. Valero Lecha relaciona todo l oque pinta con motivos de la Semana Santa, sus pasos, sus cofradías…», explica Guillén.

Por otra parte, se difundirán todos los actos posibles a través de diferentes plataformas. Este miércoles se emitirá en directo desde el Ayuntamiento el programa ‘Hoy es tu día’, de Radio La Comarca, para ahondar en las actividades programadas y la tradición alcorisana.

Los actos religiosos se retransmitirán a través de Youtube y del canal de televisión local. Las emisiones comenzarán el Jueves Santo, con los Santos Oficios en la Iglesia. Por la noche, se romperá la Hora y se realizarán diferentes emisiones en directo desde distintos puntos del municipio. También se retransmitirán el Pregón del Santo Entierro del Viernes Santo a las 12.00, la proyección del reportaje de la Asociación del Drama de la Cruz a partir de las 17.00 y la misa del Domingo de Pascua a las 12.30.