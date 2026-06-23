VOX reclama priorizar proyectos de centrales reversibles en la reasignación de los 937 MW disponibles del Nudo Mudéjar

El grupo parlamentario de VOX defenderá una iniciativa en el pleno de este jueves para instar al Gobierno de España a “incluir una prioridad en la reasignación de los 937 MW disponibles del Nudo Mudéjar a favor de proyectos hidráulicos y energéticos vinculados a centrales reversibles de generación y almacenamiento mediante la elevación de aguas del río Ebro”.

Así lo ha manifestado desde Andorra la diputada y concejal de la localidad, Aroha Rochela, recalcando “la importancia de que el Gobierno de España califique como actuaciones prioritarias en la nueva adjudicación del concurso del Nudo Mudéjar aquellas que combinen la producción y el almacenamiento de energía hidroeléctrica, con la hibridación de otras fuentes de energía renovable y el uso productivo de los recursos hídricos en beneficio del sector primario y agroindustrial”.

A su vez, ha reclamado que el Gobierno central “considere los proyectos de elevación de aguas del río Ebro a través de centrales reversibles como un medio para ampliar los regadíos sociales de la margen derecha del Ebro en Aragón”. Asimismo, ha argumentado que esta circunstancia “aportaría solución a los déficits hídricos estructurales de la cuenca del Guadalope”.

Rochela ha denunciado “el fracaso de todas las ocurrencias derivadas de la demolición de la central térmica de Andorra que tuvo lugar en el año 2022”. Algo que ha atribuido a “las políticas del fanatismo climático” y ha incidido en que “Teruel Existe votó a favor de la demolición de la central térmica de Andorra cuando votó a favor de la investidura como presidente de Pedro Sánchez en 2019”.

“Es imperativo replantear la actual política energética hacia un modelo que dé prioridad a la soberanía energética, la reindustrialización y a un desarrollo del territorio que evite los despliegues masivos y descontrolados de las grandes infraestructuras de energías renovables, tal y como hemos firmado en el Pacto de Gobierno en Aragón”, ha detallado.

Rochela ha tildado de “fracaso” la visita el lunes pasado de la directora del Instituto de Transición Justa, Judit Carreras, al municipio de Andorra, puesto que “sólo vendió humo, sin soluciones ni empleo”. En este sentido, ha denunciado que “el PSOE, en su campaña municipal y autonómica de 2023, prometía que iban a llegar más de 6.000 empleos a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos”. “Hemos comprobado que todo eso eran mentiras. La izquierda acabó con las oportunidades y el empleo en esta comarca. Así llevamos más de 6 años”, ha lamentado.

Por su parte, la diputada de VOX y vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha agregado que “estamos ante el proyecto del siglo para la margen derecha del Ebro”, y ha apelado a “dar respuestas a las reivindicaciones históricas de los regantes del Guadalope”. “El binomio agua y energía debe ir unido a esta región y no podemos dejar pasar esta oportunidad”, ha incidido. Aroha Rochela y Carmen Rouco han estado acompañadas del vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, y los diputados de VOX, Juan Vidal y Carlos Andreu.