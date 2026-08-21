Vuelca un camión de cerdos en la A-266 entre Calanda y Mas de las Matas provocando retenciones

Un camión de cerdos ha volcado este viernes en la A-266 entre Calanda y Mas de las Matas, provocando retenciones de tráfico sobre el mediodía. Se desconocen las causas de este accidente, al que han acudido bomberos de la Diputación de Teruel, Guardia Civil, trabajadores de conservación de carreteras y Protección Civil.

Los vehículos que han pasado por el lugar de los hechos han podido observar también turismos parados con cerdos a su alrededor por la carretera.

*Noticia pendiente de actualización