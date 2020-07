La vuelta a la práctica de ejercicio, protagonista de los cursos de verano de la Universidad San Jorge

¿Qué efectos ha tenido la crisis del coronavirus sobre los deportistas? Sobre esta pregunta ha girado la conferencia webinar ‘Deporte y cuidados para la salud’ impartida por la Universidad San Jorge este jueves desde el Palacio Ardid de Alcañiz. Medio centenar de personas han seguido desde sus casas esta segunda y última sesión online de los cursos de verano.

Como ha destacado la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge y coordinadora de la conferencia, Celia Marcén, las cinco ponencias han estado dirigidas “tanto a personas que practican deporte de forma recreativa con una intensidad baja como a personas que buscan un rendimiento porque tienen unos objetivos de mejora”.

La formación ha contado con la participación de César Berzosa, investigador principal de Grupo ValorA de la USJ; María Pilar López, fisioterapeuta y docente de la USJ; José Rodríguez Viñuales, fisioterapeuta en Alcañiz; Ricardo Simón, triatleta alcañizano técnico de la USJ; y Luis Lizana, gerente de Do Sports y presidente del Club Tragamillas.

El investigador principal de Grupo ValorA, César Berzosa, ha explicado los efectos que tienen sobre el cuerpo los parones físicos ya sean por el final de temporada, por una lesión o, en este caso, por el confinamiento. Asimismo, ha señalado que las lesiones han aumentado en este periodo ya que la gente se siente bien físicamente al retomar el ejercicio, pero “no es consciente de cómo se ha ido modificando su cuerpo y que ya no está igual de preparado ante los parones”.

En la misma línea, la fisioterapeuta y docente de la USJ, María Pilar López, ha explicado que el tipo de lesiones después de este confinamiento han sido distintas. “Normalmente las que hemos visto son por falta de adaptación al deporte de nuevo. Las estructuras anatómicas han cambiado durante el confinamiento por el tiempo de reposo y la deshabituación al entrenamiento”, ha puntualizado.

Ambos han coincidido en que la clave es volver a hacer ejercicio de manera progresiva. “El ejemplo típico es el final de una temporada competitiva con el inicio de la siguiente. En el fútbol es muy evidente porque todos vemos la pretemporada por la tele, pero en el resto de deportes quizás no somos tan conscientes de esa vuelta al entrenamiento necesaria para evitar lesiones y volver a adaptarnos adecuadamente al ejercicio”, ha ejemplificado Berzosa.

Por su parte, el fisioterapeuta José Rodríguez Viñuales ha explicado el impacto que tiene la actividad física sobre los diferentes aspectos de la salud del ser humano. Para ello ha realizado un breve repaso histórico evolutivo y ha ido señalando la repercusión que tiene en nuestra salud tanto la actividad física como la falta de ella.

Para ejemplificar todos estos conocimientos teóricos ha intervenido el triatleta alcañizano Ricardo Simón. “He contado cómo me he adaptado a esta situación nueva del confinamiento y he intentado explicar cómo he llevado yo a la práctica todo lo que mis compañeros han comentado desde un punto de vista más científico”, ha puntualizado.

Por último, el presidente del Club Tragamillas, Luis Lizana, ha intervenido para presentar ‘Sport Center La Estanca”, un proyecto que buscar impulsar el turismo deportivo en La Estanca con el triatlón como eje principal. Asimismo, pretende aglutinar y ordenar las múltiples posibilidades de este espacio natural, como los deportes náuticos, la pesca, la escalada boulder, el senderismo o el birding. “Alcañiz es una gran instalación deportiva que no se limita solo a las instalaciones en el perímetro urbano sino a todo el término municipal, que es uno de los más grandes de España. Sus distintos ecosistemas permiten practicar una gran variedad de deportes”, ha defendido Lizana.