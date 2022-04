Vuelve el karting a Alcañiz con 160 inscritos en el inicio del CEK

El mejor karting a nivel nacional vuelve una edición más a Alcañiz en el inicio del campeonato de España de Karting (CEK) los días 23 y 24 de abril. En el circuito internacional se disputarán las categorías Mini, Junior, Senior, KZ y Academy.

Pilotos ya reconocidos en el mundo automovilístico anteriormente han pasado por la pista alcañizana para disputar esta prueba, como el vigente campeón de la Indycar, Alex Palou, o se han curtido en esta competición como Fernando Alonso, Carlos Sainz o Roberto Merhi. Otros, se mantienen en activo en estas competiciones como entrenamiento a su carrera actual, como es el caso de Nerea Martí, piloto de la W Series, “Pasar por el CEK me ayudó a encontrar situaciones más similares a las que me encontraré en las W Series y me ayudó a hacer una pretemporada más completa, explicaba Martí en una entrevista para RFEDA.

Un total de 160 inscritos, 10 féminas, se verán las caras en las 19 curvas de la pista de Motorland Aragón. 36 pilotos se verán las caras en la categoría KZ, seis de los cuales también sumarán para KZ2, reservada para mayores de 35 años. Bajo los cascos encontraremos al vigente tricampeón de la categoría Gerard Cebrián, el campeón de España de 2014 y 2015 Jorge Pescador, el piloto de F4 Dani Maciá, la ya mencionada Nerea Martí o la nueva integrante de la Academia de Pilotos Ferrari, Laura Camps.

Volver a competir. Ese es el caso de Jaime Alguersuari, el que fue piloto F1 de Toro Rosso de 2009 a 2011 regresa a la competición con el chasis CRG en categoría KZ tras su retirada en 2015 en la Stock Car Pro Series brasileña. Campeón de España y con grandes resultados en karting internacional vuelve a la disciplina que más alegrías le aportó en sus inicios.

Las jóvenes promesas del automovilismo internacional también pelearán codo a codo en las categorías Senior, Mini y Junior en la que encontramos pilotos inscritos que están ya a un paso de los monoplazas, como es el caso del campeón de 2021 Dani Nogales, que en 2022 competirá en la Fórmula 4 española. 48 pilotos para Senior, 25 para Junior y 35 para Mini, donde podremos ver el estreno del chasis Lando Norris presentado a finales de 2021.

Nacho Aviñó, responsable de karting de la Real Federación Española de Automovilismo ha comentado en Radio La Comarca «tener 160 inscritos es todo un reto, estaremos a la altura». «El automovilismo es uno de los deportes con más igualdad. Permite a las mujeres competir en igualdad de condiciones contra los hombres en la misma categoría», añadía. El encargado de la disciplina a nivel nacional, concluía «Motorland es un circuito que gusta y una pretensión es mantener este nivel de inscritos durante todo el año».