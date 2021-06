Ya pueden adquirirse las entradas individuales del Festival Aragón Sonoro 2021

Las entradas para conciertos por días individuales del Festival Aragón Sonoro 2021, organizado por el Área de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz y la sala El Veintiuno, pueden adquirirse desde este lunes 14 de junio. El evento musical tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de julio a las 19.00 y al aire libre, en el amplio y seguro espacio del Anfiteatro municipal de Pui Pinos, ubicado bajo el castillo de los Calatravos.

Las entradas se venden exclusivamente por internet, en cuatro banners de la derecha de la página principal del Ayuntamiento de Alcañiz. Las entradas para días individuales cuestan 10 € por día, y 22,50 € el bono para los tres días.

Tras un año en pausa por la pandemia, la 3ª edición de Aragón Sonoro vuelve con más fuerza que nunca y con un cartel de lujo, a la altura de los mejores festivales de España. El primer día de conciertos, el jueves 29 de julio, contará con los míticos La Guardia y la fulgurante artistaza Alice Wonder (alias de la madrileño-alicantina Alicia Climent). Le seguirán, el viernes 30 de julio, , las impactantes Lady Banana, el primer ganador del concurso de bandas aragonesas Aragón Sonoro que se convocó el pasado año en sustitución del festival, The Blue Cabin, y los solventes In Materia. Finalmente, el Aragón Sonoro 2021 lo cerrará el concierto del sábado 31 de julio a cargo del superventas Nil Moliner y los segundos ganadores del concurso de 2020, Pared con Pared.

Los enlaces directos de venta de entradas son los siguientes:

Jueves 29/07/21: https://www.4tickets.es/alcaniz/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=FA01

Viernes 30/07/21: https://www.4tickets.es/alcaniz/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=FA02

Sábado 31/07/21: https://www.4tickets.es/alcaniz/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=FA03

Bono 3 días: https://www.4tickets.es/alcaniz/public/janto/