Yolanda Vallés: «En Aragón vamos a ordenar los nuevos proyectos renovables pero no podemos cambiar los 11 GW ya tramitados»

Viene de una larga trayectoria en política como concejal en Alcañiz, como diputada y militante histórica del PP, ¿cómo ha sido la entrada a esta dirección general autonómica?

He aterrizado en una dirección general muy complicada técnicamente y administrativamente. Es apasionante porque me encanta la gestión pública y le he dedicado muchos años de mi vida. Es un nuevo reto.