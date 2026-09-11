Yolanda Vallés, directora de Energía y Minas: «Los requisitos del nuevo decreto para los centros de datos harían imposible su cumplimiento»

El Gobierno de Aragón ha dado a conocer este viernes las alegaciones que va a presentar ante el proyecto de Real Decreto que se quiere impulsar desde el Gobierno de España para los centros de datos. ¿Cómo podría afectar a nuestro territorio esta medida?

La propuesta de real decreto que está elaborando el Gobierno de España tiene como objetivo regular la sostenibilidad medioambiental, la protección digital y la soberanía digital de los centros de datos. Entendemos la necesidad abordar estas cuestiones y de garantizar que estas infraestructuras sean sostenibles, tanto en consumo energético como en consumo de agua, además de asegurar la soberanía digital. No obstante, el problema es que plantea unas condiciones que, por separado, ya son muy exigentes, y que en conjunto hacen prácticamente imposible su cumplimiento.

¿Podría concretar a qué requisitos se refiere?

Plantean cuestiones como que el 90% de la energía utilizada para la sostenibilidad energética sea renovable, cuando los informes independientes realizados tras el apagón del 28 de abril plantean la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema energético. En Aragón, que tiene más del 80% de su potencia instalada de carácter renovable, hemos visto que la producción renovable se ha reducido y ha aumentado la producción de los ciclos combinados para aportar estabilidad al sistema. Si en 2023 casi llegábamos al 90% de cobertura renovable en Aragón, ahora se ha reducido porque la incorporación de elementos de estabilidad es necesaria. A nivel nacional las medias son mucho más bajas. No es previsible que podamos cubrir esas necesidades hasta que no se desarrollen sistemas como el bombeo reversible, que requieren grandes proyectos y cantidades importantes de agua. También se plantea una correlación horaria de la energía renovable adicional, pero en estos momentos no existe capacidad suficiente de generación ni de vertido para producir esa adicionalidad, ni tampoco es técnicamente sencilla esa correlación horaria.

Es decir, serían unas condiciones de difícil cumplimiento. Si este decreto sale adelante, ¿podría paralizar la iniciativa de centros de datos como el que se proyecta en La Puebla de Híjar?

No solamente el de La Puebla, posiblemente también otros proyectos. En el caso del Bajo Martín ya tienen concedida la energía, pero todos aquellos proyectos que todavía no han iniciado su procedimiento de ejecución, es decir, que no están tomando energía en estos momentos, tendrían que replantearse hasta qué límite pueden cumplir esos requisitos y si Aragón y España siguen siendo atractivos para estas inversiones. Podrían resultar más atractivos otros países con energía nuclear o con otros sistemas donde no se exige esa adicionalidad horaria, sino simplemente un porcentaje de energía renovable, algo que muchos centros de datos ya cumplen porque han contratado acuerdos de compra de energía renovable.

Otro de los debates relacionados con la llegada de centros de datos es el consumo de agua. En un territorio como el Bajo Aragón histórico, donde el agua es un recurso estratégico para abastecimiento, agricultura y ganadería, ¿cómo se va a garantizar que estos proyectos sean compatibles con la disponibilidad de este recurso?

Para tener agua tienes que tener una concesión, y es la Confederación Hidrográfica del Ebro la que determina si existe o no capacidad de agua en nuestra comunidad autónoma. Hay que recordar que, aunque no en La Puebla de Híjar, sí en municipios cercanos existe relación con el río Ebro y capacidad de agua. El propio centro de datos tendrá que resolver sus necesidades: podrá acudir a una concesión existente o, si no, tendrá que solicitar una nueva concesión. Aun así, hay que empezar a rebatir la idea de que el consumo de agua de los centros de datos es excesivo. Es cierto que puede necesitar más agua que un taller mecánico, pero no más que otras industrias como una planta de hidrógeno, una papelera, una industria química u otras plantas de transformación. Además, la evolución tecnológica de los centros de datos va dirigida a reducir el calor y el consumo de agua.

En otras cuestiones más allá que los centros de datos, este mismo jueves conocíamos que el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha el procedimiento para repartir los 937 megavatios que han quedado disponibles en el Nudo Mudéjar. ¿Qué valoración se realiza del procedimiento desde el Gobierno de Aragón?

Lo que ha hecho el Ministerio es rectificar o reiniciar de nuevo el proceso. Hay que recordar que salió un borrador en el que solamente podían presentarse aquellos proyectos que en su día fueron objeto de concurso. Todos manifestamos que iba a ser difícil porque la situación energética no es la misma que en aquel momento. Lo que ha hecho ahora el Ministerio es dejarlo abierto para que quien cumpla las condiciones socioeconómicas pueda presentarse por orden de llegada, como ocurre con cualquier otro proyecto en un nudo que no está sujeto a concurso. En esos casos se abre la capacidad y cada promotor presenta su proyecto y plantea la solución que considera adecuada.

¿Era esta una de las propuestas que había planteado el Gobierno de Aragón?

Sí. El Gobierno de Aragón planteó la necesidad de ser mucho más flexible tanto en consumo como en generación. Nos preocupan los 937 megavatios de reducción de generación de la térmica de Andorra, pero también el consumo. Para que haya un proyecto industrial y de creación de empleo es necesario abrir la posibilidad de distribución y consumo. No hablamos de que llegue un gran consumidor, sino de que puedan venir empresas que consuman energía y transformen esa energía en producto, actividad económica y empleo. Si no abrimos la capacidad de consumo, solamente con generación es muy difícil aportar empleo. Hay otros proyectos que se están manejando en el Bajo Aragón y esperamos analizar la propuesta del Ministerio. Tenemos hasta el 22 de septiembre para presentar alegaciones y veremos qué proyectos pueden tener cabida con esas alegaciones. También hay que agradecer que el Ministerio reitere la convocatoria realizada por el Gobierno de Aragón para la reunión del 1 de octubre en Andorra.

Esta semana el INAGA también ha dado luz verde al conducto de 39 kilómetros que llevará el hidrógeno producido por Catalina desde Andorra hasta Caspe. Parece un avance importante, pero el proyecto sigue acumulando trámites pendientes. ¿En qué punto podemos decir que está hoy Catalina? ¿Estamos más cerca de verlo materializarse?

El proyecto sigue pendiente de determinados trámites del Departamento de Medio Ambiente, concretamente de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio, que debe emitir el informe de evaluación ambiental de los proyectos renovables. Esperamos que esa resolución tenga un resultado mejor que el que ha tenido Enel, ya que se encuentra en la misma zona y, teniendo en cuenta la capacidad energética prevista, probablemente habrá que modificar algún proyecto, redimensionarlo o resolver cualquier otra cuestión que pueda plantearse en Catalina. En estos momentos, la responsabilidad está en manos del Ministerio, que tendrá que dar respuesta a esa tramitación. Desde el Gobierno de Aragón ya está aprobado el PIGA para iniciar la construcción del proyecto y también está autorizado el conducto de hidrógeno. Posteriormente procederemos a la autorización de ese conducto. La ejecución del proyecto depende de dos cuestiones: de los proyectos renovables y, fundamentalmente, del hidroducto estatal de Enagás, cuya ejecución y aprobación corresponden al Ministerio.

Terminamos con el dato conocido esta semana en el Boletín de Coyuntura Energética: Aragón genera el equivalente al 167% de la energía que consume y el 51% de lo que produce se marcha fuera de la comunidad. ¿Qué tiene que cambiar para que una empresa tenga más incentivos para instalarse junto al lugar donde se genera energía?