Zaragoza se reencuentra con Mauricio Aznar en sus calles en una escultura de Joaquín Macipe y Daniel Elena

Qué poco queda para que el gran público pueda ver ‘La Estrella Azul’ después de sus pases en festivales como el de San Sebastián del que tan laureada salió. La cinta que homenajea a Mauricio Aznar, líder de Más Birras y que murió demasiado pronto, es uno de los estrenos más esperados de este año y por varios motivos. Por un lado, por todo este aval que trae de éxito de público y crítica que ya la ha visto en los espacios seleccionados, y por otro lado, por el empeño y dedicación que le ha puesto su creador. Javier Macipe lleva una década embarcado en este proyecto, pero una vez terminado y proyectado, su labor sigue. Si es importante y esperado el estreno en las salas en Aragón especialmente, no menos lo es para su director y en preparar el terreno se está empleando en estos días previos.

El paseo de Independencia, donde se ubican las multisalas de los cines Palafox, se va metiendo de lleno en la película. Esta semana aparecieron estrellas azules en el suelo, versos y guitarras también. La tarde del jueves se descubrió una de las acciones más emocionantes que ha traído hasta la fecha el rodaje de esta película: una escultura a tamaño real del mismísimo Mauricio Aznar con su guitarra al hombro y empujando su bicicleta. Así lo recuerdan muchos y así se han reencontrado las calles zaragozanas con uno de sus ídolos que marcó etapas de la vida de mucha gente.

Este Mauricio que mira la vida zaragozana pasar desde la quietud del pedestal en el que se le ha colocado, es obra de Joaquín Macipe y Daniel Elena. El de Ariño y el de Zaragoza pero afincado en Alcañiz, unieron talentos, fuerzas y recursos para sacar adelante una de las tantas ideas que ha ido teniendo Javier Macipe, hermano del escultor. «Me lo dijo ya hace diez años pero no me veía capaz de abarcarlo, pasaron los años y conocí a Daniel Elena y su trabajo y si lo hacía lo hacía con él. Mi hermano es muy cabezón, no se le puede decir que no y obviamente él seguía con la idea», sonríe Joaquín. «Nos conocimos en unos cursos en Crivillén y me gustó mucho el trabajo de Joaquín, cuando me propuso hacer juntos esta escultura me di cuenta de lo que había supuesto Mauricio Aznar para mí, que me crie en Zaragoza en esa época, y le dije para adelante», apoya Daniel.

Ambos coinciden en la complejidad que entraña hacer un proyecto así entre dos artistas, cada uno con sus estilos y procedimientos. En este caso el entendimiento fue rápido. «Tuvimos conversaciones muy largas y de forma constante y una sintonía muy buena en todo momento», añade. Durante los meses de trabajo en el taller de Daniel en Alcañiz, Joaquín fue mostrando avances del resultado al círculo más cercano del músico, que pronto lo vieron reflejado.

Detalle de la escultura de Mauricio Aznar en el taller. / J.M.

Una escultura que quiere ser eterna

El músico cuenta con un busto de homenaje en Casablanca, su barrio. Esta nueva escultura está hecha en resina de poliéster y se exhibirá de forma temporal mientras dure la película en la cartelera de los cines. No obstante, puede tener una vida más larga, e incluso perpetua, si alguien -ya sea particular o institución- se anima aportar los recursos económicos necesarios. En ese caso, sólo quedará llevar el molde a una fundición y recrear la escultura en bronce y que Mauricio Aznar sea eterno en las calles de su ciudad.