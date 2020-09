La zona de salud de Alcañiz notifica 30 nuevos positivos en covid

La zona básica de salud de Alcañiz ha notificado este viernes 30 nuevos casos en las últimas 24 horas, siendo la que más de todo Aragón según los datos de Salud Pública. Parte de estos positivos, que se suman a los 11 notificados el jueves, se sitúan en la residencia de mayores del Hogar Santo Ángel de Alcañiz, donde en los últimos días se han detectado dos casos entre las trabajadoras y entre varios usuarios. Este jueves era uno el residente afectado pero las cifras han aumentado y se sigue a la espera de más resultados que se irán notificando a las familias. Los residentes se encuentran aislados en sus habitaciones y hay hasta seis trabajadores confinados en sus domicilios.

Desde la dirección definen la situación de “preocupante” y no ocultan “la impotencia” por haber conseguido esquivar el virus en los momentos más duros de la crisis sanitaria. Cabe recordar que doce trabajadoras se confinaron en el Hogar para pasar la cuarentena allí y evitar entrar y salir, decisión que implicaba no ver a sus familias. En esta ocasión, las empleadas que no están confinadas en sus domicilios continúan en su labor “incluso doblando turnos”. El Hogar y el centro de salud de Alcañiz trabajan en coordinación para seguir los protocolos de actuación.

Respecto al Hospital de Alcañiz, la cifra de personas ingresadas con covid-19 es de 17, una más respecto a las notificadas el jueves. La zona de salud de Caspe que estrena regreso a la «nueva normalidad» ha notificado 12 casos nuevos; Andorra, 7 e Híjar, 2 después de varios días dando cifras elevadas.