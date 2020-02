14 trabajadores dejaron su empleo en Motorland en 2019

14 trabajadores se marcharon de Motorland el año pasado. En la actualidad la plantilla está formada por 57 personas bajo la dirección del gerente Santiago Abad. Así lo ha trasladado este jueves el vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente de Motorland en las Cortes, Arturo Aliaga, ante una pregunta del diputado popular Juan Carlos Gracia Suso sobre el número de trabajadores que han salido de la Ciudad del Motor en los últimos cuatro años.

Aliaga ha aportado los datos de 2019, cuando se produjeron cuatro despidos disciplinarios pactados, tres excedencias voluntarias, cuatro bajas voluntarias, un fin de contrato temporal, un empleado que no pasó el periodo de prueba y otra baja por incapacidad laboral. «Es evidente que en todas las empresas entra y sale gente. Tengo los datos de 2019, los de 2017 y 2018 los tendrá usted mejor que yo porque entonces era vicepresidente de Motorland», le ha dicho Aliaga a Gracia Suso. Su respuesta en comisión de Industria se debe a que DGA no contestó por escrito a la pregunta, que es lo que pidió el PP hace meses, y el reglamento obliga a que se traslade a comisión.

En su intervención, el también concejal alcañizano y vicepresidente de Motorland en las dos últimas legislaturas, le ha recordado a Aliaga que ya le preguntó en un pleno de las Cortes por la equiparación salarial de los empleados de la Ciudad del Motor.

Coincidiendo con la celebración del mundial de Superbikes en abril de 2019, los empleados del circuito fueron a la huelga «hartos» de cobrar sueldos por debajo de lo estipulado según su trabajo después de muchos años en esta situación. Según datos del Comité de Empresa, entonces de alrededor de 60 trabajadores del complejo, entre 50 y 55 cobraban por debajo de la tablas salarial que les corresponde. El sueldo medio de los empleados de las empresas públicas aragonesas es de 30.000 a 35.000 euros anuales y en el caso de Motorland se sitúa por debajo, entre 22.000 euros para los hombres y 16.000 en las mujeres.

«Espero que solución la equiparación salarial y no esperen a que se produzca otro gran evento para que salgan a manifestarse. Me preocupa muchísimo. En todo lo relacionado con Motorland el partido amigo que va a encontrar es el PP y no sus socios, que son los que aprovechan cuando están en la oposición para criticar», ha dicho Gracia Suso.

Aliaga ha coincidido con él en la importancia del proyecto para el Bajo Aragón y ha afirmado que le «interesa» estabilizar la plantilla y resolver el problema pero encuentra como impedimento que no pueden subir un 5,8% los salarios ya que las administraciones lo fijan en el 2%. «Cuando alguien firma un contrato lo hace con unas retribuciones», ha apuntado.