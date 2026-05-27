22 empresas aragonesas conquistan a los importadores europeos en el XVI Encuentro Internacional de Compradores de Productos Agroalimentarios

La Cámara de Comercio de Teruel celebra del 25 al 28 de mayo el XVI Encuentro Internacional de Compradores de Productos Agroalimentarios, una cita estratégica enmarcada en el convenio anual de colaboración con el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, orientado al impulso de la internacionalización de las empresas turolenses. La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de Caja Rural de Teruel, firme aliada del desarrollo económico provincial.

En esta edición participan 22 empresas aragonesas, 15 de ellas de la provincia de Teruel, junto a siete importadores y distribuidores de productos agroalimentarios procedentes de Dinamarca, Bélgica, República Checa, Bulgaria, Países Bajos y Reino Unido.

El objetivo del encuentro es abrir nuevas oportunidades de negocio mediante reuniones personalizadas con potenciales compradores internacionales. Asimismo, la iniciativa ofrece una experiencia integral que combina negocio, producto y territorio.

Los productos protagonistas son tan variados como representativos de la excelencia agroalimentaria aragonesa: jamón, queso, embutidos, trufa y sus derivados, caviar, melocotón, conservas, carnes, aceite, aceitunas, patés, mermeladas y frutos secos, entre otros.

Los importadores llegaron a Teruel el lunes, donde realizaron una visita guiada por la ciudad, enriqueciendo así su experiencia desde un enfoque cultural y turístico.

El martes y durante la mañana de este miércoles se están desarrollando intensas jornadas de trabajo, con cerca de 200 reuniones comerciales entre productores e importadores. Este formato permite evitar los costes y la complejidad logística que supondría desplazarse a los países de origen de cada comprador, con un ahorro estimado de más de 11.000 kilómetros en desplazamientos.

La jornada del martes incluyó también un almuerzo networking que permitió continuar las conversaciones en un ambiente más distendido. Por la tarde, los participantes se desplazaron hasta Sarrión para realizar una actividad de trufiturismo y participar en un panel de cata de trufa negra de Teruel.

El jueves, está previsto visitar a dos empresas turolenses, donde los importadores podrán conocer de primera mano los procesos de producción del jamón y la trufa, dos de los productos estrella del territorio. Durante toda la estancia, las comidas y cenas están siendo elaboradas exclusivamente con productos de Aragón, permitiendo una degustación real de su calidad y favoreciendo el contacto directo entre productores y compradores.