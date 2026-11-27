La necesidad de mejorar la seguridad en Caspe continúa sobre la mesa y el Ayuntamiento insiste en la importancia de que el cuartel pase de puesto ordinario a principal. La petición se recogió el pasado jueves en una moción aprobada por unanimidad en pleno, que también incluyó la solicitud de incrementar los medios humanos y los recursos materiales.

La moción insta también a que se tenga especialmente en cuenta la realidad de Caspe, que supera los 11.000 habitantes y cuya población aumenta significativamente durante la campaña agrícola. A esta localidad se suman además el resto de municipios del partido judicial: Alborge, Alforque, La Almolda, Bujaraloz, Chiprana, Cinco Olivas, Escatrón, Fabara, Fayón, Maella, Mequinenza, Nonaspe, Sástago, Velilla de Ebro y La Zaida.

La revisión de las estadísticas de criminalidad es otra de las demandas del documento, que reclama que las estadísticas oficiales de criminalidad reflejen de forma fiel la realidad de Caspe y de su entorno rural, teniendo en cuenta las denuncias formuladas, las incidencias registradas, los informes de la Policía Local, los avisos ciudadanos y las dificultades actuales para la atención presencial en el cuartel.

Los populares incluyeron, además, la solicitud de una reunión entre el Ayuntamiento de Caspe, la Delegación del Gobierno, la Dirección General de la Guardia Civil, la Subdelegación del Gobierno y la Comandancia correspondiente. Al respecto, el Partido Socialista puntualizó que, para ello, el equipo de gobierno puede convocar una Junta Local de Seguridad.

Drones para ayudar a detectar viviendas en mal estado

Más allá de esta moción, el pleno aprobó otras tres y una declaración institucional. La primera la defendieron los socialistas para solicitar la intervención obligatoria, fiscalización y revisión tecnológica de las edificaciones en mal estado o en situación de ruina en Caspe. Entre las herramientas para mejorar la detección de este tipo de inmuebles, la moción recoge la posibilidad de incorporar drones para contar con imágenes aéreas de los tejados. Además, se pide la activación de plazos máximos para órdenes de ejecución y sanciones coercitivas, así como la creación de un protocolo de ruina física inminente.

El resto de partidos de la oposición —Vox, Chunta Aragonesista y Somos Caspe— coincidieron en la importancia de mejorar la detección de los edificios en mal estado, aunque los de Cristian Poblador matizaron que el uso de los drones debe ser «complementario» y no en «sustitución» de los medios actuales.

Por su parte, el Partido Popular presentó la postura redactada por el concejal de Urbanismo, José Miguel Albiac, quien no pudo estar presente en la sesión ordinaria. En su escrito, recalcó su disconformidad con la apreciación de los socialistas, que los acusan de «estar de brazos cruzados», y recordó que el deber de conservación de los edificios es de los propietarios.

"El Ayuntamiento debe vigilar y, cuando no se cumple, actuar con órdenes de ejecución subsidaria o declaración de ruido (...). Lo que hace falta es personal y presupuesto", leyó el concejal Antonio Guiu. El popular también recalcó el problema de las infraviviendas y recordó la comisión al respecto que se aprobó el pasado mes de octubre, a petición de Somos Caspe, como condición para el apoyo de los presupuestos de 2026.

CHA trasladó su preocupación porque, a pesar de que la moción salió adelante con 11 votos a favor y 4 en contra, la propuesta no es vinculante y "depende de la voluntad del equipo de gobierno", apuntó el portavoz, Rafa Guardia. Somos Caspe empatizó con la carga de trabajo del concejal de Hacienda, aunque apuntó que "lo que hay que hacer es optimizar el rendimiento del trabajo". "Lo que vemos es una gran cantidad de expedientes sin tramitar y sin hacer", añadió Poblador.

Sobre el volumen de trabajo, Guiu aclaró que no tiene que ver con el concejal, sino con el servicio técnico, y reiteró la necesidad de incrementar la dotación del área. "Hacen falta medios materiales y económicos", concluyó.

Un plan integral natural para el entorno de Caspe

La gestión del entorno natural del término municipal también se debatió a raíz de la moción presentada por Vox, que propuso la elaboración de un plan integral de prevención de incendios, limpieza de parcelas y protección de los núcleos y urbanizaciones de Caspe. La propuesta se aprobó con un único voto a favor, el del concejal del grupo, Germán Sanz, y 14 abstenciones.

La principal crítica fue la duplicidad burocrática que supondría la propuesta, al considerar que las necesidades planteadas podrían resolverse con el cumplimiento de la ordenanza municipal. Sanz defendió los beneficios de su moción que, según apuntó, podría ayudar a «evitar incendios en parcelas que se encuentran en muy malas condiciones».

La mirada en la dependencia y los cuidados

La última moción la presentó el PP para impulsar un pacto de Estado por la dependencia y los cuidados, que incorporó varios cambios propuestos por el PSOE. Se aprobó por unanimidad, pese a las críticas de CHA, Somos Caspe y los socialistas, que afearon el no haber contado con Asadicc, asociación referente en este ámbito, ni haber hecho referencia a la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, que cuenta con competencias en materia de servicios sociales.

Por último, la corporación presentó una declaración institucional para adherirse a la de la Federación Española de Municipios y Provincias en defensa del desarrollo rural, el programa LEADER y los grupos de acción local.