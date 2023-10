220 vías y toda una vida de trabajo para recoger la escalada más «insólita» del Maestrazgo

«Perderse por el Maestrazgo es garantía de silencio, riqueza cultural, arquitectónica, natural y paisajística. Me sentía con la responsabilidad como turolense de contribuir a que se diera a conocer el Maestrazgo y ayudar a que la gente disfrute y sienta como yo lo hago en estas paredes». Con esa premisa emprendió Javier Magallón un camino profesional y personal, un trabajo de campo en el que recopilar y plasmar en el papel más de 220 vías de escalada del Maestrazgo a lo largo, -y alto, – de 37 kilómetros. ‘Escaladas Insólitas. El Maestrazgo de Teruel’ recoge y revive vías abiertas desde 1970 y otras surgidas a raíz de este proyecto. El libro, el cuarto del autor, pero el primero que se escribe sobre escalada en el Maestrazgo, busca poner sobre la mesa y dar a conocer el potencial de la comarca y sus paredes. Pero hacerlo con respeto y en equilibrio con la naturaleza, animando a futuros escaladores y a que los propios vecinos conozcan de otra forma su entorno.

Magallón lo hace con la experiencia de toda una vida escalando en la zona y desde una visión íntima y cercana que aúna los aspectos deportivos con el entorno: el paisaje, su gente y cultura. Se trata de un libro técnico que cualquier escalador puede interpretar, pero también de una ventana para conocer el Maestrazgo y la naturaleza que encierra gracias a un análisis de aspectos geológicos, geográficos o etnográficos. «Por mi amor hacia la tierra he intentado que no sea un manual técnico sin alma, sino que presto atención y cariño a lo que nos rodea», confiesa el escalador. El proyecto está organizado en nueve zonas bien definidas que, aunque relacionadas, diversifican el área territorial con el fin de ordenar los contenidos: La Garrucha, Castellote, Montoro de Mezquita, el Pitarquejo, la Sierra de los Caballos, Molinos, la Sierra de Bordón, Plataformas de Cantavieja-Tronchón y el Alto Guadalope.

Al igual que de la tormenta surgen las mejores flores, este proyecto nació de la pandemia: «No podía escalar y se me ocurrió dedicar ese tiempo para escalar en casa, con la mente, que muchas veces es muy enriquecedor». Por ello, Javier comenzó a recopilar y recopilar, hasta que después de casi cuatro años, en junio, salió el libro a las calles. Pero el sentarse a escribir, cartografiar, ilustrar con fotografías y dibujar o diseñar y maquetar no era más que el último paso de años y años en las rocas. «Estos libros no se hacen de un día para otro, recoge vías que he abierto, pero también de compañeros y aperturas que ya recogieron en los años 70. Al final son 50 años de escaladas tradicionales». Por ello, combina el trabajo de escaladores locales y aperturistas de renombre como Remi Brescó, Sebastià Colomé, Luis Alfonso Luichy, Rainier Munsch Bunny, Rémi Thivel o Christian Ravier. Así como compañeros de cordada como Diego Mirales, Pedro Pascual, Sergio Bolós o Joan Solé. Completan el trabajo los croquis de Armand Ballart y las ilustraciones en forma de mapas de Juan Iranzo. A su vez, también ha contado con la aportación económica de la Comarca del Maestrazgo y la revisión del Geoparque del Maestrazgo.

Javier Magallón escalando en el Maestrazgo./J.M.

Una joya por potenciar

La guía confirma el gran potencial del Maestrazgo. «Tradicionalmente, los escaladores íbamos a zonas de renombre como el Pirineo o los Alpes, pero resulta que alado de casa tenemos cosas muy interesantes, incluso al mismo nivel que los lugares más famosos. No podía ser que escaladores de Teruel desconocieran este recurso», remarca Magallón. Con ello, este proyecto es una puerta abierta para potenciar el turismo activo, entendiéndolo como una forma de desarrollo sostenible en respeto con el medio ambiente: «No debemos buscar esa escalada masiva, hay que disfrutar del silencio, de la roca, de los sonidos de los paisajes vírgenes y huir de esa masificación».

El propio proyecto en sí ha permitido que se abriesen entre 80 y 100 vías nuevas para completar la guía y por el impulso y motivación que ha supuesto para los escaladores de la zona. Además, están páginas traen consigo que nuevos amantes del deporte se vean atraídos por la comarca, o que quien ya la conozca, lo hagan de otro modo. «Había un gran vacío, es la única zona del país con este potencial que no tenía una guía. Estoy notando como a raíz de la publicación la gente viene más, y además, a mí y a las personas que han colaborado nos anima a seguir abriendo», explica Javier Magallón.

Entre los factores que ocasionan que sea el lugar «perfecto» para la escalada, está la orografía, el tipo de roca o su altura, con grandes paredes de incluso 300 metros, pero también factores demográficos como la sangría poblacional. «La despoblación paradójicamente ha favorecido la modalidad de escalada, haciendo que sea un paisaje menos alterado por el hombre», apunta el autor. Por ello, el Maestrazgo es el paraíso de la escalada tradicional en la provincia de Teruel, dando la oportunidad de aventurarte en espacios que no han sido tocados desde hace 100 millones de años, algo que en pocos lugares de España se puede decir. «Puedes ser un aventurero en ciertos lugares inaccesibles y remotos, con paredes vírgenes, mientras que en cualquier otro punto del país están a rebosar y es imposible», añade.

Se crea con la guía un importante peldaño para potenciar la espalada tradicional, con actividades de aventura donde la escalada de autoprotección es la protagonista, sin embargo, aún está en deuda trabajar por potenciar la escalada deportiva, más corta y equipada, así lo considera el turolense: «Muchas personas están buscando escalada deportiva, y hay una tarea pendiente, las instituciones deberían trabajar por la escalada deportiva, escalar, graduar y recogerlas en plataformas o catálogos».

Gran acogida y presentaciones

Con apenas cuatro meses en el mercado, ‘Escaladas Insólitas. Maestrazgo de Teruel’ ha vendido casi la totalidad de la primera tirada. Tras su primera gran presentación en el I Encuentro de Escaladores del Maestrazgo, el sábado presentó el trabajo en Fuentespalda en el edificio Cubic, y el domingo hizo lo mismo en Camins Serret de Valderrobres. La próxima cita será el sábado 4 de noviembre a las 19.00 en Cantavieja, donde también se espera un gran recibimiento.

Entre los factores de éxito de la guía, además del rigor y la calidad del trabajo, ser los primeros y únicos. «Está teniendo una gran acogida también por la novedad, porque es un sitio singular que la gente comienza a ver como antes no se había hecho». Precisamente por esa singularidad, la editorial Desnivel apostó por el proyecto, consciente del potencial del Maestrazgo. El prestigio de la editorial también permite una difusión internacional, «Desnivel no se equivocó y es bueno para la comarca a todos los niveles, pero no podemos morir de éxito, ni moriremos, a Teruel cuesta mucho venir y no debemos buscar esa masificación». Además, el libro surge en un momento de fervor por la escalada, llamando también a que esa fiebre sea sobre la roca. «Hay un boom por la escalada, pero es una escalada de interior, en rocódromo, hay que hacerlo de manera no artificial y tocar la roca, eso se está perdiendo y es la parte negativa. Precisamente esta guía busca hacer eso, decir, ahí tenéis tocas, ir, verlas, tocar y sentiréis lo que es la escalada».

El título del libro lo dice: «Insólito», entendido como aquello que es extraordinario, desacostumbrado y fuera de lo común. Tan extraordinario es el Maestrazgo y sus paredes como la guía que ahora lo recoge. Consciente de ello, el autor dedica las 480 páginas a los vecinos de la comarca: «Está firmado por Javier Magallón, pero es patrimonio de todos, lo dedico a los habitantes del Maestrazgo, la resistencia en esa comarca histórica, dura y a la vez frágil de la que se dice que el silencio habla, disfrutarlo», concluye Magallón.