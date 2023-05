32 alumnos del instituto de Calanda se quedan sin línea de bus escolar

32 alumnos de Aguaviva y Foz Calanda de 1º a 4º de la ESO del IES Valle del Guadalope de Calanda denuncian haberse quedado sin línea de bus escolar para acudir al centro. Es una situación que estos estudiantes, de entre 12 y 16 años, llevan viviendo desde el 28 de abril, cuando la dirección del instituto comunicó a las familias que la línea escolar -perteneciente a la compañía Autocares Ferrero- quedaba suspendida por «un problema del transportista que tenía adjudicada la ruta», afirman desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Según este mismo departamento, con el objetivo de solventar el problema la línea fue en ese momento ofrecida a otros transportistas, aunque sin conseguir que ninguno quisiera prestar el servicio. Frente a ello, la única solución a la que se llegó fue incluir a los alumnos en la línea regular de Hife que realiza el mismo trayecto, un cambio que desde entonces les obliga a llegar hasta 40 minutos antes de que se inicien las clases, así como tener que esperar otros 40 para regresar a casa una vez estas finalizan.

«Si antes cogían el bus a las 08.05 para llegar a las 08.35 y entrar directamente a clases, ahora salen a las 7.40 y hasta las 08.40 están en la calle esperando. Cuando terminan salen a las 14.40 y también tienen que esperar hasta las 15.10 para que llegue el autobús. Terminan llegando a casa casi a las cuatro de la tarde después de estar desde las siete de la mañana fuera. No puede ser», explica Antonio Ibáñez, padre de una de las alumnas afectadas y miembro del AMPA, desde donde denuncian que esta situación coincida con la etapa final del curso escolar.

«Hicimos huelga un día, pero desde el instituto nos dijeron que, como ya se ha conseguido un servicio alternativo, ellos no pueden dejar de poner exámenes y que, por tanto, los alumnos no pueden faltar. De no ser por ello habríamos hecho huelga todos estos días», añade Ibáñez.

La eliminación de esta línea es una situación que ya ocurrió hace cuatro años y que, por tanto, no sorprende a los padres. Aún así, estos sienten especial preocupación dado que cerca del instituto de Calanda no hay ningún lugar donde sus hijos puedan quedarse al estar este ubicado a las afueras del núcleo urbano. De hecho, la parada de bus que ahora los lleva hasta el centro se encuentra bastante lejos, aunque, por suerte, su conductor los acerca «por voluntad propia» todos los días hasta la puerta del instituto. «Estos días tampoco ha hecho mal tiempo, pero si en estas próximas semanas llega el calor no sé que harán en ese espacio sin sombra», afirma Ibáñez.

Los padres hacen hincapié en el peligro que quedarse en mitad de la calle puede suponer para sus hijos. Además, también explican que estos acaban la jornada más cansados de lo normal, apoyándose en que «no es lo mismo que un trabajador, mayor de edad, tenga que esperar todos los días 40 minutos a que tengan que hacerlo alumnos que ni siquiera alcanzan los 18 años».

El AMPA reclama una situación para el mes y medio que todavía queda de clases y no descarta realizar una huelga si esta situación todavía sigue vigente en septiembre. No obstante, desde Educación insisten en que el objetivo es recuperar la línea para el próximo curso.