Cuatro voces de mujeres agricultoras con mucho que contar y enseñar

Marta Blesa

Las mujeres aún no estamos bien vistas para estos trabajos, pero valemos para todo

Blesa es natural de Alloza y se dedica al cultivo del olivo, almendro y cereal. Anteriormente, era su marido el que trabajaba en el campo, pero decidió sumarse también ella. Al principio, solo le ayudaba, pero en la actualidad ya se dedica a tiempo completo al sector primario. «Contaba con la ventaja de que él tenía maquinaría y, como me gusta el campo, no lo dudé». No obstante, en este proceso se ha ido encontrado algunas dificultades, en especial administrativas. Además, la última temporada le ha marcado mucho la sequía y el cambio climático.

Todos los campos los tienen en Alloza y entre ambos sacan adelante la explotación. «A la gente todavía le llama un poco la atención que una mujer se dedique al campo, parece que sea trabajo de un hombre llevar un tractor, remoldar o podar, pero las mujeres valemos para todo, igual que ellos», concluye.