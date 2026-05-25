Alcañiz volverá a destinar 5.000 euros en ayudas para las personas celíacas de la ciudad

Las personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten empadronadas en Alcañiz ya pueden solicitar una nueva línea de ayudas impulsada por el Ayuntamiento para contribuir a aliviar el mayor coste económico que supone mantener una alimentación específica libre de gluten. La convocatoria, publicada mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, está dotada con 5.000 euros, una cantidad que se repartirá entre todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos.

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 del Ayuntamiento de Alcañiz, dentro de la línea de actuación de “Acción Social”, orientada a impulsar medidas de apoyo a las familias y colectivos más vulnerables.

La convocatoria mantiene una línea de ayudas que ha ido creciendo en los últimos años. En 2025, el Ayuntamiento concedió ayudas a 49 personas, que recibieron 102,04 euros cada una, diez beneficiarios más que en 2024, cuando las subvenciones llegaron a 39 personas.

La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten presente en cereales como el trigo, la cebada o el centeno y puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida. Se trata de una reacción inflamatoria de base inmune cuyo único tratamiento eficaz consiste en mantener una dieta estricta sin gluten, ya que cualquier alteración puede derivar en nuevos problemas de salud.

Precisamente, el elevado coste de estos productos específicos es uno de los motivos que fundamentan esta convocatoria municipal. Los alimentos adaptados para personas celíacas o intolerantes al gluten suelen tener un precio significativamente superior al de otros productos habituales, lo que incrementa el gasto familiar.

Quién puede solicitar las ayudas

Podrán acceder a estas subvenciones las unidades familiares en las que al menos uno de sus miembros padezca enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, circunstancia que deberá acreditarse mediante el correspondiente informe médico o facultativo.

Además, entre los requisitos establecidos figuran estar empadronado en Alcañiz en el momento de la publicación de la convocatoria, tener acreditada médicamente la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten, estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no encontrarse en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, relacionadas con delitos, fraudes, insolvencias o inhabilitaciones.

Cómo presentar la solicitud

Las solicitudes podrán formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcañiz, mediante el apartado habilitado específicamente para este trámite, tanto con certificado digital como a través del sistema Cl@ve.

También será posible realizar el procedimiento de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, aportando toda la documentación requerida en formato DINA-4.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 3 de junio de 2026. Con esta convocatoria, el consistorio busca seguir respaldando a las familias que deben afrontar un mayor coste económico derivado de necesidades alimentarias vinculadas a la salud.