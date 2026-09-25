Escucha ha despedido este viernes a los cerca de 50 militares del Ejército de Tierra que han permanecido durante toda la semana en el municipio para desarrollar diferentes ejercicios de instrucción y adiestramiento. Los efectivos llegaron el lunes y han abandonado la localidad este viernes por la mañana, tras unos días que han despertado la curiosidad de los vecinos. «Ha estado muy entretenido, porque no se ve todos los días. Ver pasear por el pueblo a 50 militares era un poco la novedad», explica el alcalde de Escucha, Héctor García.

Los militares han desarrollado sus maniobras en diferentes zonas del término municipal, entre ellas el entorno de San Just. Han utilizado motocicletas, vehículos adaptados y un vehículo de grandes dimensiones y también han realizado ejercicios nocturnos.

El Ayuntamiento cedió el pabellón municipal para alojar a los militares, que instalaron allí sus camas y espacios para el material y el entrenamiento. Su presencia obligó a reorganizar temporalmente las actividades deportivas: el equipo de fútbol sala trasladó algunos entrenamientos a Palomar de Arroyos y las integrantes de gimnasia rítmica tuvieron que adaptar su actividad.

La presencia militar dinamiza la actividad del municipio

La presencia de los militares también se ha dejado notar en las calles y establecimientos de Escucha. Según el alcalde, la relación con los vecinos ha sido positiva y los efectivos se han mostrado especialmente accesibles con los niños. «Han sido súper majos y atendían a los niños y sin problemas», destaca García.

La estancia también ha generado actividad económica. Los desayunos, comidas y cenas se realizaron en un restaurante de Escucha, a lo que se sumaron compras y consumiciones durante el tiempo libre de los efectivos. «Ellos están aquí todo el día quitando las horas de su trabajo. El pueblo también se beneficia de que estas 50 personas estuvieran por aquí», apunta el alcalde.









Militares del Ejercito de Tierra durante las maniobras en Escucha / Cedidas

Un año de preparación antes de la llegada de los militares

La estancia comenzó a prepararse hace un año, cuando representantes de la unidad visitaron Escucha para conocer el término municipal y sus instalaciones. Hace aproximadamente una o dos semanas comunicaron al Ayuntamiento que la localidad había sido seleccionada para las maniobras. «Dijeron que les había gustado Escucha, que tenían todo lo que buscaban aquí, que iban a hacer las maniobras aquí», explica García.

La experiencia podría repetirse. Según el alcalde, antes de marcharse el capitán de la unidad trasladó al Ayuntamiento su satisfacción por la estancia. «Ha dicho que han estado muy contentos, y que esperaban volver al año siguiente», explica García. Los cerca de 50 militares han abandonado este viernes Escucha en autobús, mientras que los vehículos y el resto del material habían sido trasladados previamente mediante góndolas. El pabellón recupera ahora sus usos deportivos habituales tras una semana marcada por una presencia poco habitual en el municipio.