La A-68 centra las enmiendas de Teruel a los presupuestos estatales para 2022

Todos los partidos a excepción de VOX han presentado sus enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 para la provincia de Teruel. Aumentar los exiguos 100.000 euros de la A-68 es la principal propuesta para unas cuentas que recortan un 13% las inversiones para la provincia respecto a 2021. Los partidos también han hecho especial hincapié en otras iniciativas para vertebrar Teruel por carretera y tren; y en que el Estado financie proyectos estratégicos municipales.

PSOE

Para el diputado socialista por Teruel, Herminio Sancho, el presupuesto para la provincia «no es malo» sino «el segundo o tercero mejor de la historia». Como forma parte del principal partido del Gobierno no ha presentado enmiendas pero sí ha pedido al PSOE que aumenten las partidas para tres infraestructuras concretas: la A-68 (Fuentes-Las Ventas), la A-25(Alcolea del Pilar-Monreal) y el corredor Cantábrico-Mediterráneo. «Estoy convencido de que crecerá pero aunque no se toque son unas buenas cuentas», apunta.

Sancho destaca a nivel general que los de 2022 serán «los presupuestos más sociales de la historia fijando las pensiones, las ayudas a jóvenes o los ERTE», lo que también beneficiará a los habitantes de la provincia y en cuanto a proyectos concretos incide en el impulso que se ha dado en el último periodo a la A-68 con el desbloqueo de los trámites previos que han permitido licitar la redacción de los proyectos de obra de los tramos Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa. «Estamos garantizando la estabilidad del país y también la de las infraestructuras de la provincia. No solo se está avanzando en la A-68 sino que pedí expresamente que también figuraran los otros tramos que se acometerán después para que quede constancia de ellos y no tengan retroceso», puntualiza Sancho al tiempo que recuerda que en las últimas semanas ha mantenido encuentros con el secretario general para el Reto Demográfico Francesc Boya, y el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Sergio Vázquez.

TERUEL EXISTE

La formación que ha presentado más enmiendas es Teruel Existe con 166 propuestas para, entre otros, incrementar la exigua partida de la A-68 y desbloquear más infraestructuras bajoaragonesas que vertebran el territorio al conectarlo con otras zonas: la conversión de la N-420 en la prolongación de la autovía A-40 desde Teruel a Reus, el desbloqueo de la A-68 de Valdealgorfa a Vinaròs y la propuesta para realizar un ramal ferroviario de 15 kilómetros de La Puebla de Híjar a Alcañiz para que la capital bajoaragonesa cuente con tren. Para enfatizar que estas infraestructuras de alta capacidad no solo son beneficiosas para el Bajo Aragón Histórico sino que vertebrarían toda la zona mediterránea Teruel Existe las ha presentado de forma conjunta con otras formaciones (la de la A-40 con las catalanas PDeCAT, JxCAT y ERC) o de forma coordinada redactando distintos grupos la misma propuesta (la del corredor Cantábrico-Mediterráneo también la han entregado Unidas Podemos o Compromís.

Otras propuestas de Teruel Existe se centran en las variantes proyectadas y, más allá de las infraestructuras, optimizar el bombeo de Mequinenza al Civán, ampliar la presa de Calanda, la creación de un plan integral del alabastro y un polígono supracomarcal en La Puebla de Híjar con una terminal de carga del ferrocarril.

Su diputado, Tomás Guitarte, enfatiza que la agrupación de electores no es «ingenua» y sabe que no se conseguirán las 166 enmiendas pero decidieron plantear un número elevado de propuestas porque en lo que llevamos de legislatura han comprobado que sus propuestas, aunque no se incluyan en los presupuestos, ya se quedan sobre la mesa del Gobierno y después marcan su agenda. «Sabiendo que no somos imprescindibles en la aritmética parlamentaria intentaremos llegar a acuerdos para que se cumpla al menos lo contemplado en el acuerdo de investidura. Nosotros ya cumplimos, Pedro Sánchez es presidente porque fuimos de los que le dimos el apoyo, y tenemos la fuerza moral. Ahora les toca cumplir», afirma el diputado.

La voluntad de Teruel Existe es repetir el voto favorable a los presupuestos aunque con unas líneas rojas: las ayudas al funcionamiento de las empresas de Teruel, Cuenca y Soria; que su cumpla el acuerdo de investidura y que como mínimo se recuperen los 15 millones de inversión-un 13% menos- que se han perdido respecto a las cuentas de 2021. «Las ayudas al funcionamiento de las empresas son prioritarias, ya se incluyeron como una disposición adicional en el borrador y hemos presentado enmiendas para que se perfilen. Lo negociamos en septiembre y se cumplió», afirma.

PARTIDO POPULAR

Por su parte, el Partido Popular de Teruel ha presentado un total de 22 enmiendas por un valor de 28 millones que ponen el foco en la mejora de las infraestructuras, la restauración del patrimonio y los proyectos estratégicos municipales con vistas a mejorar un proyecto de presupuestos que califican de «falsos, irreales y que no se ajustan a la realidad». Han enmendado la A-68 para dotarla con cuatro millones para pagar los proyectos de obra de los dos tramos y también adjudican dos millones para desbloquear variantes que llevan años en los presupuestos sin ejecutarse como las de Calanda, Montalbán o La Mata.

También introducen nuevos proyectos patrimoniales como el arreglo de la iglesia de La Fresneda y proyectos estratégicos municipales como la nueva piscina climatizada de Alcañiz, el Parque Aventura de Cantavieja y tres millones de euros para paliar las afecciones provocadas por el virus sharka en Mazaleón y Maella. «Son propuestas concretas, sensatas y coherentes que atienden a las necesidades de nuestra provincia. El PSOE tiene muy complicado rechazarlas, no se entendería que después de la reducción del 13% de la inversión en nuestro territorio votaran en contra», afirma el diputado del PP, Alberto Herrero, quien el miércoles presentó sus enmiendas en rueda de prensa en Alcañiz.

PODEMOS

Podemos, que conforma gobierno con PSOE, ha presentado una única enmienda desde Aragón para dotar a la electrificación de la línea ferroviaria Teruel-Sagunto con 30 millones de euros más. La representante de la formación morada en las Cortes de Aragón por Teruel, Marta Prades, defiende que en la «visión global» Aragón sale beneficiado porque recibe 393 euros por habitante, un 31% que la media estatal. Respecto a la provincia de Teruel asegura que «más que preocuparse por superar la partida de otros años»-en alusión a la bajada del 13% respecto a 2021- lo que se debe analizar es que se ejecute lo que se plasma en las cuentas y eso «se está cumpliendo». «Seis de cada diez euros de los PGE se destinarán a gasto social, eso revierte en los turolenses. Hay que mirar el presupuesto en general, no en lo concreto», apunta la diputada autonómica alcañizana.

IZQUIERDA UNIDA

IU defiende que es el trabajo conjunto de los miembros de su formación en Teruel y Valencia con la diputada de Sagunto Roser Mestre a la cabeza el que ha desarrollado la enmienda de 30 millones para el tren que Unidas Podemos, del que forma parte, ha presentado por el ferrocarril. «Creemos que es el empujón que necesita para adelantar plazos y dignificar esa línea. Es una propuesta concreta y factible», apunta el coordinador de IU en la provincia, Daniel Palomo. El alcorisano reconoce que no hay nuevos proyectos en los PGE pero «sí se está cumpliendo con los que el gobierno ha desatascado y no eterniza las obras como pasó con la N-232 en Monroyo». «Vemos que los compromisos son reales, la variante de Alcorisa se comenzó y se terminará. Hay tantas cuestiones que abordar que hay que ir paso a paso y firmes, debemos mantener este ritmo», opina el coordinador de IU.

CIUDADANOS

Cuatro propuestas por valor de 50 millones de euros es la iniciativa de Ciudadanos en Teruel para garantizar la conexión a internet a toda la provincia, impulsar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, realizar la elevación de aguas de Andorra y avanzar en los cuatro tramos turolenses de las obras de la A-68. Para la carretera piden ocho millones de euros y 150.000 euros para sacar del cajón la elevación de la Villa Minera. El portavoz de Cs en la provincia y en la Diputación de Teruel, Ramón Fuertes, critica que son unos presupuestos en contra de lo que Teruel necesita y con «ingresos inflados, sin reparto de fondos europeos objetivo, con subidas de impuestos a las familia y trabajadores; y agravios territoriales. «Ójala nos acepten todas las propuestas pero este gobierno está más interesado en contentar a sus socios nacionalistas, Bildu y Rufián que apostar por la provincia a pesar de tener como aliado a Teruel Existe, que está consiguiendo poco o nada», afirma Fuertes.

CHA

A diferencia de otros años, que enmendaba los PGE a su llegada al Senado, CHA ha presentado propuestas a los presupuestos de 2022 en el Congreso fruto de sus recientes acuerdos con Compromís y Más País. De las 16 enmiendas para Aragón seis son para todos los tramos de la A-68 y una del corredor Cantábrico-Mediterráneo aunque otras afectan a todo el territorio como las del articulado para asegurar la financiación autonómica aplicando lo contemplado en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía y proponiendo la inclusión de Aragón en el reparto de los Fondos de Compensación Interterritorial.

El secretario territorial de CHA en Teruel, Chema Salvador, opina que Aragón «merece más» y siempre recibe malas noticias debido a los «desequilibrios territoriales y al interés por beneficiar a las comunidades con más población y votos». «El dinero para Teruel es claramente insuficiente, se debe dar un impulso a la A-68 porque es fundamental para la vertebración de la provincia. Si no contamos con carreteras dignas no atraeremos empresas», precisa Salvador.

PARTIDO ARAGONÉS

El PAR, que cuenta con un senador designado por las Cortes, Clemente Sánchez-Garnica, está trabajando en las enmiendas que entregará cuando las cuentas lleguen en unas semanas a la Cámara Alta. Garnica reconoce que el margen de maniobra en el Senado es «escaso» pero aún así perfilan propuestas relacionadas con grandes infraestructuras pero también, «por la idiosincrasia del PAR», cuestiones locales que afectan a los municipios. «Cualquier presupuesto lo calificamos de insuficiente y pedimos más. Me preocupa que en 2021 la ejecución ha sido muy escasa y que en la financiación no se tiene en cuenta el coste real de prestar los servicios en los pueblos»

VOX

Vox ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos y rechaza las parciales. El partido en Aragón no realiza declaraciones y se remite a las de su portavoz estatal, Iván Espinosa de los Monteros.