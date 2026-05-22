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22 MAY 2026|

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Absueltos los dos jugadores de la cantera del Caspe C.D. denunciados por agredir presuntamente a un árbitro

La Fiscalía pidió la absolución de los jóvenes ante la falta de pruebas de la autoría del delito que se les imputaba. Los dos jóvenes fueron acusados junto a una tercera persona de un delito leve por lesiones

Imagen de archivo de los Jugados de Caspe./ L.C.
Imagen de archivo de los Jugados de Caspe./ L.C.

La COMARCA22 05 2026

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Absueltos los dos jugadores y hermanos de la cantera del Caspe C.D. que fueron denunciados -junto a una tercera persona- por agredir presuntamente a un árbitro, en el aparcamiento del campo Los Rosales, tras el partido contra el Hernán Cortés Junquera C.F., el pasado mes de enero. La resolución judicial, dictada el pasado 5 de mayo en la vista celebrada en la capital caspolina, apunta que el testimonio de la presunta víctima no ha resultado ser consistente al existir enfrentamientos previos entre las partes que habían sido ocultados por el denunciante. Asimismo, la ausencia de pruebas y la contradicción en las versiones de las partes han implicado que no se sostuviera el testimonio del colegiado.

Aun así, el denunciante ratificó su acusación en el juicio y su letrado Jesús Pitarch pidió la condena para cada uno de los denunciados como responsables de un delito leve de lesiones, con una multa de tres meses con cuota diaria de 8 euros y responsabilidad personas subsidaria en caso de impago. Además, demandó el abono de 300 euros en concepto de responsabilidad civil solidaria.

El abogado de los acusados, Javier Catalán, solicitó la absolución de sus clientes, que negaron la agresión en la vista. La Fiscalía también pidió la absolución de los enjuiciados al considerar que "si bien sí podría estar acreditada la agresión, no la autoría", tal y como se señala en la sentencia.

En cuanto a la parte deportiva, el Caspe C.D. mantendrá la expulsión de ambos jugadores, que formaban parte de la plantilla de Primera Juvenil y Primera Regional.

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