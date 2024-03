‘Acaba de una vez’ de Azero, Mejor Audiovisual en los Premios de la Música Aragonesa

Los Premios de la Música Aragonesa reconocieron este martes por la noche a sus artistas más destacados, en los que también hubo galardón para el Bajo Aragón de la mano del grupo de La Codoñera, Azero, que se llevó el premio a ‘Mejor Audiovisual’. Los Azero se colaron en el apartado de Mejor Videoclip con el dirigido por Titi Muñoz para el tema ‘Acaba de una vez’.

Parte del audiovisual se rodó en Asturias y ya ha cosechado éxitos en otros certámenes. «Tenemos dos premios, uno es Asturias y otro en Aragón, estamos muy contentos. Con el tiempo nos daremos cuenta de lo difícil que es haber conseguido esto», destacaba Jorge Pérez, Kapi, vocalista y guitarrista de Azero, quien reveló que fue una «gran sorpresa» resultar ganadores. En esta categoría compartieron el reconocimiento con ‘Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí’, documental sobre Manolo Kabezabolo, por José Alberto A. Lacasta.

Idoipe, músico que no deja de innovar y apostar por el mestizaje y que hunde sus raíces en Estercuel, estaba nominado en dos categorías: a Canción en Lengua Autóctona y a Producción por ‘Tañen Furo’.

Bunbury se llevó tres galardones, Almagato recibió de sorpresa el Premio Especial a la Agitación y una brillante Rozalén abrió la gala también con trofeo. Estos galardones volvieron a Zaragoza para festejar su cuarto de siglo tras celebrarse en Huesca, Alcañiz, Alagón y Sabiñánigo, y amenazan con seguir viajando en su apuesta por la descentralización durante años venideros.

La única propuesta ganadora conocida de antemano fue la película ‘La Estrella Azul’ de Javier Macipe. Los presentes se emocionaron durante la gala recordando lo que supone este filme para la música en general, para los viajes interiores en particular, para los puentes culturales entre lugares alejados y, por supuesto, para la figura del gran Mauricio Aznar, que estuvo muy presente.

Irene Alquézar y Luis Cebrián volvieron a sentirse como pez en el agua comiéndose, desde las labores de presentación de la gala de entrega de los 25º Premios de la Música Aragonesa, todo un Teatro Principal. Alquézar recordó la desaparición de escaparates culturales como Periferias o Etopia en una noche de balance del cuarto de siglo en la que las emociones han desbordado las expectativas.

Bunbury, el más galardonado

Bunbury ha sido el artista más galardonado. El susto sobre su retirada de los escenarios por problemas de garganta y su regreso al directo bien merecían este respaldo. Se ha llevado: Mejor Solista, Mejor Directo y Mejor Producción, en este último caso por la labor de Adan Jodorowsky en su disco ‘Greta Garbo’, que ha dado las gracias desde el otro lado del charco proyectado en la pantalla del teatro.

Eva McBel se ha llevado Mejor Disco por su ‘I’m Glad You Happened’ y ha interpretado en directo ‘1899’ y ‘From now on’. Ha empatado con Cuti Vericad, que también ha recogido estatuilla en la misma categoría gracias a su aplaudido ‘La Venganza del Samurai’ que cierra una trilogía ya emblemática. The Kleejoss Band, buenos conocidos de Los Premios de a Música Aragonesa, han vuelto a subir a recoger uno de los grandes: Mejor Grupo.

Mejor Epé ha sido para el personal ‘2Hermanas’ de Ixeya. ‘Si es enero’ de Juanjo Almarza, Julio Bellido, Lorena Calero y Carlos Valledor ha recibido Mejor Canción en Lengua Autóctona. El fenómeno Slappy Av optaba a Mayor Proyección y se lo ha llevado para casa. Lady Funk es Mejor Disc Jockey; El Bosque Sonoro, Mejor Programación; y Rock&Blues, Mejor Sala.

Premio Especial a la Trayectoria

Otro de los premios especiales ha sido para Almagato, último proyecto musical de Mauricio y que sigue en activo hoy, como antorcha viva de la luz de Aznar. Acudían ‘engañados’ a realizar la entrega de Premio Especial a la Agitación a ‘La Estrella Azul’, tras lo cual se han llevado grupo y público la sorpresa.

Han sido, precisamente, Inge Aznar y Unai Madrid, hermana y sobrino de Mauricio respectivamente, quienes han procedido a entregarles la estatua de José Azul al grupo, que acto seguido ha interpretado ‘Pa que no baile solita’ y ‘El bailarín de los montes’.

Actuación de Rozalén, Premio Global

El artista Rayden y la locutora aragonesa de Cadena Dial Patricia Imaz han supuesto la primera sorpresa de la noche entregando, recién comenzado todo, el Premio Global de la Música Aragonesa a Rozalén, que ha interpretado un magistral ‘Lo tengo claro’.

Incluso Estopa, muy amigos de la albaceteña, no han querido perderse el momento y han aparecido en un vídeo para felicitarle por el galardón. Rozalén quiere mucho a esta tierra. Grabó en el último disco de La Ronda de Boltaña ‘La tumba de la golondrina’ uniendo su voz a las suyas y acaba de participar en la película ‘Terapia de parejas’ firmada por el vasco-aragonés Gaizka Urresti.

Rafael Yuste, Director Editorial de PRAMES, ha hecho entrega de otro de los premios y ha recordado que en breves va a publicar un libro resumen del cuarto de siglo de los Premios de la Música Aragonesa. Contendrá 25 textos de personalidades relacionadas con la cultura y distintas fotos, algunas de ellas inéditas.

Entre las personas entregadoras no han faltado nombres destacados como el del disc jockey Andrés Campo, Josema Herráiz y Emilio Larruga en nombre de la Academia del Cine Aragonés, la estilista Begoña Skandalosa, la tiktoker Ana Isabel Yuste, el campeón de boxeo Ezequiel Gurría, la influencer de moda Susana Moreno, la actriz Carmen Barrantes, y la actriz y oregonesa Marisol Aznar.

Por el Gobierno de Aragón, ha entregado Tomasa Hernández, consejera de Presidencia, Interior y Cultura. Por el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, Consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Por Ambar, Enrique Torguet, Director de Marketing y Comunicación. Por Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas, Director General. Por la Universidad San Jorge, su rectora, Silvia Carrascal. Y José Manuel Glaría en nombre de Covah-Rampa sonido e iluminación.