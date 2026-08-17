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17 AGO 2026|

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El Aceite del Bajo Aragón triunfa con seis galardones en el prestigioso concurso internacional ‘Terraolivo’

Los aoves han sido reconocidos por su excepcional calidad en uno de los certámenes oleícolas más exigentes del mundo

Imagen de archivo de recogida de oliva en la olivera 'El Pitongo' de Calanda, que en 2024 batió récord de cosecha con 512 kilos./ Alberto Gracia.
Imagen de archivo de recogida de oliva en la olivera 'El Pitongo' de Calanda, que en 2024 batió récord de cosecha con 512 kilos./ Alberto Gracia.

La COMARCA17 08 2026

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La excelencia del oro líquido aragonés vuelve a brillar con fuerza en el panorama internacional. Seis marcas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (CRDOP) Aceite del Bajo Aragón triunfaron en la reciente edición del prestigioso concurso internacional 'Terraolivo', celebrado en Israel y considerado uno de los certámenes de cata de aceite de oliva virgen extra más influyentes y rigurosos del calendario global.

Los AOVES certificados bajo el sello del Bajo Aragón han destacado entre cientos de muestras procedentes de los principales países productores del mundo, avalando una vez más el trabajo riguroso de olivareros y almazaras, así como la singularidad aromática de la variedad Empeltre.

Concretamente, las empresas galardonadas fueron 'La Calandina', distinguida con el máximo galardón Gran Prestige Gold y el premio especial Best Sweet Almon; Alcober (F. Alcober e Hijos), que obtuvo el prestigioso sello Prestige Gold (DOP Aceite del Bajo Aragón); Palacio de Andilla de la Cooperativa de Valdealgorfa, condecorado con la Medalla de Oro (Gold Medal); La Cooperativa del Matarraña y su Q-Zeid, con Medalla de Oro (Gold Medal) y Molino Alfonso de Belchite, distinguido también con la Medalla de Oro (Gold Medal).

Respaldo a la calidad de la variedad Empeltre

Desde el Consejo Regulador se subraya la trascendencia de estos galardones en un concurso de proyección mundial. "Que seis de nuestros aceites certificados hayan sido premiados en 'Terraolivo' es un orgullo enorme y la constatación del nivel de excelencia técnica que han alcanzado nuestras almazaras", trasladaron en un comunicado de prensa.

Estos reconocimientos suponen un nuevo impulso para la comercialización internacional del Aceite del Bajo Aragón, reforzando la confianza del consumidor en un producto de origen certificado, sostenible y de máxima calidad nutricional y organoléptica.

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