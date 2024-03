El acto de la Sentencia de Caspe se celebra dentro de la Colegiata de Santa María por las lluvias

La Cofradía de La Columna de Caspe no pudo salir en su recorrido habitual en la procesión La Sentencia, este lunes, debido a las lluvias intermitentes que han provocado que los cofrades no despegaran la vista del cielo. No obstante, la cofradía ha celebrado un acto en la parroquia. Así, el recorrido, más breve de lo habitual, llevo las imágenes por las calles Pellicer y Fernando el Católico hasta la plaza del Compromiso accediendo a la Colegiata por el lateral.

Al hombro de los cofrades, la imagen de Jesús Atado a la Columna entraba en la iglesia acompañada por una pequeña representación de la banda en la que estuvieron presente todas las cornetas. Frente al retablo mayor, la cofradía ha realizado la representación del momento en el que se sentencia a muerte a Jesús, que está atado a la columna. Es uno de los actos más espectaculares de esta procesión, que este año no ha salido, y que suele realizarse en la escalinata de la Colegiata.

La Coordinadora de Cofradías de Caspe, además, ha retransmitido el acto a través de Instagram en un directo que, posteriormente, ha dejado publicado en su perfil.