Adif ampliará los apartaderos del tren en Chiprana y Nonaspe para adaptarse a los nuevos convoyes

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana llevará a cabo la ampliación de vías de apartado de tren en el tramo Zaragoza-Tarragona que discurre por el Bajo Aragón-Caspe para permitir el cruce de los convoyes de mercancía de mayor longitud que los actuales, de en torno a los 750 metros, que ya comienzan a circular por España. El Ministerio ha destinado 11,1 millones a este proyecto que se licitó a través de Adif y se ha adjudicado a la empresa Coalvi S.A.

La ampliación de los apartaderos de Chiprana y Nonaspe responde a la demanda de puertos como el de Barcelona, que requieren de convoyes más largos que los actualmente existentes. Por tanto esta ampliación permitirá que los trenes de mercancías continúen circulando entre Madrid y Barcelona por el ferrocarril que atraviesa el Bajo Aragón Histórico.

Para el apartadero próximo a la estación de Chiprana se va a crear una nueva vía de casi 1,3 kilómetros adosada a la vía general. Comenzará después del túnel en dirección Tarragona. De no llevarse a cabo esta actuación estos trenes de mayor longitud podrían desviarse por otras líneas como el ferrocarril Madrid-Barcelona que pasa por Lleida, por lo que esta actuación implica que la intención del Ministerio es que estos trenes circulen por la vía de Caspe. «Estos apartaderos constituyen un impulso para el transporte de mercancías, el desarrollo de la intermodalidad en la península y las comunicaciones con Marruecos y Francia», destacó la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque.

Los apartaderos están proyectados junto a las estaciones de Chiprana, en el término municipal caspolino; y de Nonaspe; e implican la expropiación forzosa de terrenos. Los vecinos afectados fueron citados el pasado miércoles en la Ciudad del Compromiso y, al día siguiente, en Nonaspe para formalizar las expropiaciones aunque todavía desconocen el precio que ofrecerá Adif por ellas. A Caspe acudieron a firmar cerca de 50 propietarios que, en su mayoría, eran chipranescos. «Tengo olivos puestos pero no me afecta mucho. No merece la pena pelear en el juzgado por el precio que den. De hecho, más valdría que pagaran las parcelas enteras porque son pequeñas», resaltó Baltasar Secanella, uno de los propietarios. En total, en el término municipal caspolino se expropiarán más de 20.000 metros cuadrados (2 hectáreas).

La Comunidad de Regantes de Civán, que también ha tenido que ceder terreno, se reunió con los técnicos de Adif previamente dado que el apartadero afecta a la infraestructura de riego. Se deberán desplazar fuera de la zona del proyecto varios cauces secundarios que van muy pegados a la vía de tren. Por otro lado, la acequia principal será necesario desviarla en la zona de la Punta Roya. «Les trasladamos que tuvieran en cuenta la campaña de riego -que va desde la primavera hasta octubre- porque no se puede cortar el suministro. Si tuvieran que hacer el proyecto en esos meses tendrían que habilitar algo para dar el servicio», recalcó el presidente de la comunidad Antonio Vicente.

Tres hectáreas en Nonaspe

En Nonaspe, se han expropiado 30.000 metros cuadrados, tres hectáreas, correspondientes a cerca de 40 propietarios. En este caso, el proyecto contempla la ampliación de la vía 3 por el lado de Tarragona. «Por una parte es positivo porque es una mejora y un beneficio para el transporte de mercancías pero a los propietarios nos afecta. Intentaremos llegar a un acuerdo pero que no nos tomen por tontos», subrayó la nonaspina Silvia Aguilar.

Por su parte, el alcalde Fernando Taberner apuntó que algunos vecinos «están más molestos que otros porque no todas las fincas tienen explotación agrícola». Asimismo, el primer edil señaló que las obras afectan a «un camino de acceso a las fincas. Los propietarios ya han avisado a los técnicos y habrá que ver qué solución se propone».

En el proyecto también está contemplado un tercer apartadero en Flix, donde se dispone de 5 vías. Por tanto, los trabajos se concentrarán en la superestructura, electrificación e instalaciones.