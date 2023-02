La Administración se acerca a Caspe para facilitar los trámites digitales a la población

El Ministerio de Política Territorial ha presentado en Caspe este miércoles el nuevo servicio ‘La Administración cerca de ti’. Este nuevo proyecto nace con el objetivo de mejorar la relación entre la Administración General del Estado y la ciudadanía. Por ello, este miércoles se ha asesorado y se han resuelto dudas sobre los trámites y gestiones más habituales, ayudando a la ciudadanía a obtener los medios de identificación y firma digital en Caspe.

A partir de esta jornada, el consistorio caspolino podrá solicitar la presencia de un funcionario con cierta periodicidad en la localidad en función de la demanda de los vecinos de la zona. El procedimiento será similar al que actualmente se lleva a cabo para gestiones como la renovación del DNI, que consiste en que periódicamente un funcionario pasa una mañana en la Ciudad del Compromiso para realizar el trámite a los ciudadanos que lo soliciten. Esta periodicidad se basa en la demanda que muestran los vecinos.

Del mismo modo, el nuevo servicio permitirá que se efectúen trámites dependientes del gobierno central en Caspe como la obtención de un certificado digital o consultar la Carpeta Ciudadana (donde aparecen datos como los estudios realizados, los puntos del carnet de conducir que le quedan al usuario, la vida laboral, los bienes catastrales, las ayudas a las que puede acceder, cálculo de la pensión de jubilación, etc.). Otra cuestión que se puede gestionar y tramitar de manera online y, por tanto, sin la necesidad de una oficina presencial es el Apoderamiento Digital. Es decir, tomar cargo de una persona mayor o con discapacidad, por ejemplo. La solución habitual para estos casos solía ser declarar esta transición de poderes delante de un notario. Sin embargo, a través de la plataforma del gobierno se puede hacer desde cualquier dispositivo.

El subdelegado del Gobierno central en Zaragoza, Fernando Beltrán Blázquez ha explicado a la corporación municipal cómo acoger este servicio. «Hay muchas personas que no saben que, de una manera relativamente sencilla, se pueden realizar muchos trámites. Por tanto, una vez se explica y se muestra cómo llevarlos a cabo a través de un certificado digital puede realizar los servicios desde su casa o desde el Ayuntamiento. De esta forma, entre otras cuestiones, ahorramos un gran número de desplazamientos«, señaló Beltrán Blázquez.

A través de este servicio se plantea digitalizar los trámites para que no suponga un problema la distancia respecto a las oficinas presenciales. No obstante, dicha dinámica en ocasiones supone una brecha digital para quienes no saben utilizar las tecnologías, quienes no tienen acceso a una buena conexión o quienes no disponen de un dispositivo adecuado. Ante esta cuestión, el subdelegado del gobierno explicó que «la conectividad está avanzado bastante deprisa, bien a través de fibra o por red móvil». Beltrán también reconoció que «es fundamental la formación«. Para ello, han explicado este servicio a los miembros del consistorio, quienes posteriormente podrán comunicar los conocimientos a otros grupos poblacionales. Asimismo, el subdelegado en Zaragoza subrayó la importancia de que las administraciones habiliten sus contenidos de manera digital.

Además, también existe una barrera en el idioma que pueden sufrir algunos habitantes y que les dificulta el acceso a este servicio o la realización de ciertos trámites. En esta situación, «es cierto que la administración central no cuenta con muchos traductores, por lo que solemos apoyarnos en asociaciones locales, pero siempre intentamos que nadie se quede fuera del recurso», insistió Beltrán Blázquez.

A partir de las próximas semanas se presentará este servicio también en otras localidades de la comarca del Bajo Aragón-Caspe como Fabara o Maella. No obstante, también se ha realizado esta misma jornada en otras cabezas de comarca de la provincia de Zaragoza. Del mismo modo, y a través de los respectivos subdelegados, las provincias de Huesca y Teruel también están adaptando este plan.

Presencialidad del funcionariado en el medio rural de manera periódica

Con motivo de la presentación del servicio ‘La Administración cerca de ti, el subdelegado del gobierno central en Zaragoza, Fernando Beltrán Blázquez, incidió en la importancia de que haya sedes presenciales de los diferentes organismos también en el medio rural. No obstante, la oficina del INSS en Caspe lleva más de un año cerrada.

Tras sacar a un macro concurso las plazas que se precisaba cubrir en al Seguridad Social en Aragón, la plaza de la oficina de Caspe volvió a quedar desierta. «Por ello, estamos trabajando en que se pueda incentivar de algún modo al funcionariado que trabaje en el medio rural, como es este caso, para que se cubra la plaza», aseguró el subdelegado Beltrán. Mientras tanto, el representante del gobierno central en Zaragoza aseguró que son conscientes de la importancia de mantener esas oficinas abiertas, «aunque sea unos días a la semana».