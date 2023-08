Los afectados por la minería exponen en Berge los peligros de los proyectos de extracción de arcilla en la zona

La Plataforma de Afectados por la Minería en Teruel (PAMT) realizó este sábado en Berge un nuevo encuentro para ahondar en el conocimiento sobre el pasado, presente y futuro de los proyectos de minas de arcilla en la zona. Fue una ruta senderista en la que participaron decenas de personas de diferentes pueblos como Alcorisa, Berge, Cuevas de Cañart, Dos Torres, Mas de las Matas, Molinos o Seno. Se contó con ponentes de lujo como el geólogo Luis Moliner y la arqueóloga Montse Martínez y se concluyó con una comida en la ermita Virgen de la Peña y con la actuación del grupo de poesía ‘Levadura’.

“Nuestra intención es dar a conocer los proyectos peligrosos de minería que se ciernen sobre le pueblo de Berge. Hemos visto los que ya existen y los que se están gestando. Hay que tener consciencia de que la salvajada de estas minas de arcillas ponen en peligro los acuíferos y también el paisaje del entorno”, apostilló Sergio Martínez, portavoz de la PAMT.

La excursión partió de Berge y durante la misma se recorrieron varias minas existentes a cielo abierto como las de ‘Bienvenida’ y ‘El Corredor’. Posteriormente, se avanzó hasta la Torre Piquer -declarada BIC- y junto a la cual se quiere poner en marcha el proyecto extractivo de ‘Encarnita’. En este evento, colaboraron el proyecto Cazarabet (Mas de las Matas), el Ayuntamiento de Molinos, el de Berge y la PGT (Asociación de Amigos del Patrimonio Geológico de Teruel).

Las reivindicaciones

A través de este nuevo encuentro, la PAMT incide en unas reivindicaciones que cada vez resuenan con mayor fuerza. Piden a la DGA que se hagan estudios “mucho más serios” del impacto medioambiental de la puesta en marcha de estas minas para preservar los acuíferos y para evitar la aparición de un “paisaje lunar” así como que se modifique la ley de minas para que su desarrollo no estén por encima del “bien común”. “También buscamos concienciar a la población para que haya una movilización social para que los proyectos más peligrosos no se lleven a cabo”, explica el portavoz. “Nos preocupan los acuíferos porque sin agua no hay vida, ni pueblos. Es la mayor preocupación que tenemos”, concreta Sergio Martínez.

Así, según destacan desde la PAMT, durante la caminata se pudo comprobar in situ el “terrible impacto”, especialmente grave en el lago contaminado de la mina «El Corredor», inactiva desde 1984.

Surgimiento de la PAMT

La Plataforma de Afectados por la Minería en Teruel comenzó a fraguarse hace unos meses. Concretamente, fue el 20 de mayo tras una reunión y la visita a las minas de arcilla de Seno cuando sus integrantes comenzaron a reunirse y se dieron cuenta de la necesidad de trabajar de forma conjunta. Fue entonces cuando se germinó la semilla de la PAMT que ahora ya incluye a más de una docena de localidades del Maestrazgo, Bajo Aragón y Cuencas Mineras. El próximo encuentro está previsto en Molinos en el mes de septiembre. “Hay varias previstas realmente. Después de Molinos en octubre continuaremos. Estamos programando estas citas para que la gente conozca el impacto real de estas zonas”, explicó Martínez como portavoz de la PAMT.

Decenas de personas se reunieron en aquel primer encuentro bajo la premisa de debatir la constitución de una plataforma coordinada entre los pueblos de Abenfigo, Alcorisa, Berge, Castellote, Cuevas de Cañart, Dos Torres de Mercader, Ejulve, Estercuel, Ladruñán, Mas de las Matas, Molinos, Santolea y Seno. Quienes también cuentan con el apoyo de diferentes asociaciones como el colectivo Sollavientos, la Plataforma de los Paisajes de Teruel, comunidades de regantes y asociaciones culturales como el Grupo de Estudios Masino, todos ellos muy preocupados con la evolución de las explotaciones de arcilla.

Además de las localidades ya asociadas, desde la plataforma buscan tener un carácter provincial, y por ello estar en contacto con otros pueblos afectados como Cantavieja, Gargallo, Crevillent, la Ginebrosa o Mora de Rubielos.