La inquietud por posibles afectaciones a acuíferos de las minas Aragón y Graderas II en Seno, se extiende a pueblos aguas abajo

El agua está presente todo el tiempo en buena parte del término municipal de Seno. De hecho, no solo en las zonas de huerta sino que en el casco urbano también discurren buenas hileras de agua que van a parar al barranco, y desde allí siguen el curso aguas abajo después de haber servido para regar tierras y abastecer al pueblo de agua potable. Que esto deje de ser así es lo que preocupa a vecinos e hijos de Seno que ven con inquietud que se han proyectado dos minas más de extracción de arcilla además de la que ya está en activo.

Se trata de las minas Aragón y Graderías II, que ampliaría la que ya está operativa. La preocupación radica en la cercanía al casco urbano y especialmente a sus fuentes. La mina Aragón además está planteada en mitad del barranco que llega directamente al pueblo, a muy pocos metros de la ermita de San Valero, de donde emana una fuente que da agua desde hace siglos con caudal y temperatura constante todo el año. Entre la hipotética mina Aragón, en cuyo emplazamiento ahora hay una pequeña balsa natural -la balsilla-, y el casco urbano, está el llamado barrio del Tremedal. Como su nombre indica, es un terreno que vibra, pantanoso, por lo que el peligro de una excavación a unos metros «es más que evidente».

Todas estas explicaciones y muchas más se dieron este sábado sobre el terreno en una salida organizada para dar a conocer al personal interesado la ubicación de los proyectos y cómo es el entorno. A este llamamiento, que organizaron entre algunas personas de Seno y el colectivo Sollavientos, acudieron una treintena de personas en la jornada de mañana en la excursión guiada, y también de tarde a la reunión en la que se puso negro sobre blanco y se analizó la situación y pasos a seguir. A la llamada acudieron siete personas de Seno -donde viven 24-, gente de Alcorisa, Mas de las Matas, Abenfigo, Ladruñán, Castellote, Foz Calanda, Aguaviva y un grupo de jóvenes de Cuevas de Cañart, donde además de compartir la inquietud por estas explotaciones, también están experimentando el caso similar con la mina Carlota.

Tras la primera toma de contacto, se intercambiaron los datos de contacto para mantener una comunicación entre los vecinos y también con Sollavientos, ya que el colectivo es especialista en medio ambiente. La ruta fue estudiada a la vez que el resto por el geólogo José Luis Simón, que prestó todo el apoyo. «Nos ha sorprendido la capacidad de convocatoria que han tenido, porque estábamos de ocho o diez pueblos para ser la primera toma de contacto. En el colectivo tenemos experiencias en presentar alegaciones en estos temas y aquí hay una base social y nosotros hemos ofrecido la ayuda técnica cuando algunas alegaciones que quieran presentar lo requieran», dijo.

Para Simón, las afectaciones son evidentes de llevarse a cabo los dos nuevos proyectos que de momento están en un papel. «Uno en concreto está muy cerca del pueblo y si se ejecutaran los impactos serían considerables tanto a nivel paisajístico, como en el agua de escorrentía porque uno se quiere explotar justo en la cabecera del barranco que baja hacia el pueblo y eso, a mi parecer, es una barbaridad», añadió.

Una ruta matinal sobre el terreno

La primera parada de la ruta matinal fue el barranco con el propósito de mostrar el punto en el que confluyen las fuentes de Seno para seguir aguas abajo. Además de la fuente de San Valero en la ermita muy cerca de Mina Aragón, está la fuente Marín, que creen que es la que podría estar afectada por Graderías II por su cercanía ya que está en la carretera entre la mina y el casco urbano. Es la fuente que da de beber al pueblo, nutre el depósito y además riega campos y huertos. En el barranco se unifican San Valero, la fuente Marín y la Fuente de Salz, que nace en el término de Castellote y es de aguas subterráneas. Desde el barranco, el agua continúa su camino al resto de poblaciones del Bajo Aragón.

«Seno tiene ahora como mínimo 14 fuentes de agua activas, es el patrimonio del pueblo y vivimos de ello. Y no son solo para el pueblo porque son afluentes del Guadalope que van a Castellote, a Mas de las Matas y sigue para acabaren el Ebro y el Delta, así que en definitiva: del agua que sale de nuestras fuentes vive mucha gente«, reflexionó uno de los vecinos, Alberto Weber. «No estamos en contra del desarrollo económico del pueblo y el entorno, eso jamás, pero queremos que se haga con respeto, con seguridad y con los estudios y prospecciones que nos garanticen que nuestros acuíferos no se contaminarán», añadió.

Pamesa es la empresa que explota las minas de arcilla, una en el término municipal de Seno y la otra, en el de Mas de las Matas. «Están destrozando el terreno desde el punto de vista paisajístico pero creo que ese no debería ser el que más nos duela. Nos duele, pero mucho más nos duele que estén peligrando acuíferos subterráneos que hay y que son los que nutren a nuestras fuentes», apuntó Weber, que asegura que ya se han dado estos problemas en la mina del Mas. «Pamesa o empresas del grupo con otros nombres, han solicitado crear dos minas más que están muy cerca del pueblo y estamos seguros de que van a afectar a las fuentes porque la profundidad de las minas es increíble, sólo hay que ver la que está en activo», aseveró.

Con todas estas afirmaciones coincide Alfonso Perdiguer, hijo de Seno y quien movió la excursión junto al colectivo Sollavientos. «Me movilicé en redes y buscando contactos en universidades y otros organismos esperando a que alguien me pudiese ayudar cuando vi que se estaba proyectando todo esto. Me contestó José Luis Simón y comenzamos hablar, es necesario que expertos lo vean y nos den su opinión», apuntó. «Mi preocupación, porque no represento a nadie, son las fuentes y el agua. Es un recurso básico y en Seno la naturaleza ha sido generosa con nosotros en ese sentido pero con lo que están proyectando, si no se hace un control adecuado puede desaparecer todo y eso no puede ser, se acaba el pueblo», denunció. «Estoy contento con la convocatoria porque ha venido gente de varios sitios y de Seno estar siete siendo que hay 24 todo el año, es importante», añadió. Agradeció la disposición de la alcaldesa, que tuvo que ausentarse pero dio la bienvenida abriendo la iglesia para una pequeña visita ya que está restaurada, y facilitó las instalaciones para la reunión de la tarde. «En este pueblo somos concejo abierto y la comunicación fluye, se agradece», dijo Perdiguer.

En cuanto a la situación del consistorio, preocupan las nuevas proyecciones. «El ayuntamiento a mina Aragón sí que alegó porque está proyectada muy cerca del pueblo y que pueda afectar a las aguas nos preocupa. Sobre todo, porque los lodos bajarán al pueblo porque está en medio de un barranco», dijo la alcaldesa, Raquel Bellés. Respecto a mina de Graderas II, se alegó que si un día se llega a explotar, antes se haga un estudio de las aguas subterráneas en condiciones por si afecta a algún acuífero, «que es lo que le preocupa al ayuntamiento», concluyó.