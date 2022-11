AFEDABA-Los Calatravos celebra su Mes del Cuidador

AFEDABA-Los Calatravos celebra este noviembre el Mes del Cuidador gracias a diversas actividades orientadas a ofrecer información y herramientas a las personas cuidadoras de todo el Bajo Aragón, especialmente a los cuidadores no profesionales. Actualmente la entidad atiende a unos 70 usuarios semanales, aunque aglutina a cerca de 600 socios afectados de una u otra manera por el Alzheimer y otras demencias. Como señala Yolanda Garcés, trabajadora social de AFEDABA-Los Calatravos, «hoy en día el 82% de los pacientes con demencia son cuidados por las familias». Además, cabe especificar que en España esta figura es, en la mayoría de casos, femenina.

El 5 de noviembre se celebra desde 2014 el Día de las Personas Cuidadoras. Desde AFEDABA-Los Calatravos han decidido ofrecer actividades más allá de este sábado, y es que consideran necesario visibilizar una figura a menudo olvidada. «Hay que rendir homenaje a todas las personas que día a día cuidan de los enfermos con Alzheimer y otras demencias porque es una tarea muy dura, muy poco reconocida a nivel social e implica mucho sacrificio personal, económico y familiar», argumenta Garcés.

La reivindicación es clara: más medidas de apoyo para las cuidadoras. Actualmente, las ayudas económicas que llegan por parte de las administraciones se rigen por la Ley de la Dependencia aunque, aseguran, «se quedan cortas» porque la norma no consigue adaptarse a los casos de Alzheimer y otras demencias. «El baremo con el que la Ley resuelve los grados de dependencia no es sensible al deterioro cognitivo, es más sensible al deterioro físico y a la dependencia que viene en estadios muy avanzados del Alzheimer», reclama Garcés. La trabajadora social pone un claro ejemplo: «¿La persona come, se viste o es capaz de levantarse sola? Sí. Pero si no hay un cuidador que le facilite la muda no se vestiría correctamente, y si no hay un cuidador que vigile que se toma el café con leche en vez de la botella del lavavajillas, se tomaría la botella del lavavajillas».

Charlas y talleres

Las actividades por el Mes del Cuidador comenzaron este viernes con un taller sobre técnicas y estrategias orientadas al cuidador. El próximo lunes tendrá lugar un taller de yoga por la mañana, y la presentación del libro ‘Morir dos veces’, de Alejandro Seral, por la tarde. Además, el lunes 14 de noviembre en el Liceo tendrá lugar una interesante charla bajo el nombre ‘Poderes preventivos e incapacitación: proceso y consejos’. Además, se han programado también talleres de pilates y de espalda sana orientados a cuidadores familiares, a los que es necesario apuntarse a través de AFEDABA-Los Calatravos para acudir. Y es que, como recalcan, para cuidar hay que cuidarse primero.