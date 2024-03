Los agricultores espontáneos crean AEGA, ‘Aragón es Ganadería y Agricultura’, y se reúnen este miércoles con Samper

Los agricultores espontáneos y que se han movilizado este último mes al margen de los sindicatos se han organizado y han creado la asociación AEGA, Aragón Es Ganadería y Agricultura. El consejero del ramo en Aragón, Ángel Samper, se reunirá este miércoles por la tarde con los representantes de esta nueva agrupación «con carácter de urgencia», cinco días después de una de las manifestaciones más tensas del sector en la Aljafería y en la que resultaron heridos 13 agentes de la policía. «Queremos dar a conocer el gran salto que damos sumando Zaragoza ,Huesca y Teruel en una sola voz, creando una asociación llamada AEGA – Aragón Es Ganadería y Agricultura. Nuestra voz y nuestra presencia, se verá fortalecida para llegar a las metas que nos fijemos», aseguran en un comunicado a los medios. .

Esta organización a nivel de Aragón surge a raíz de la existencia de la plataforma 6F, que ha estado detrás de las protestas al margen de los sindicatos. Se pretende así tener representación conjunta en Aragón y se está en contacto con el resto de provincias para «avanzar en unidad«, tal como destacan sus representantes.

El portavoz de AEGA es Paco Latorre quien explica que en el encuentro con el titular de agricultura exigirán al Gobierno de Aragón, entre otras cosas, que desbloquee las PACs paralizadas en el departamento de Agricultura. «Queremos que se atiendan todas esas cosas que están ancladas desde hace muchísimo tiempo, como pueden ser incorporaciones que llevan varios años y no se han resuelto, las ayudas que desde 2022 todavía no las han pagado porque los expedientes no los han terminado, todas esas PACs que están bloqueadas por una cosa a por otro, que dependen directamente de la Consejería, se tienen que poner manos a la obra», reivindicaba Latorre.

Reunión con Samper

El Consejero de Agricultura Ángel Samper pedía ayer «unidad» al sector primario y dar legitimidad a los sindicatos agrarios, pero primero se reunirá con AEGA, la asociación impulsada por los agricultores espontáneos. Será este miércoles por la tarde, a las 18.00, y al encuentro acudirán dos representantes de cada provincia. En función de «las respuestas» que les den desde la Consejería y la «satisfacción» del colectivo ante las mismas, AEGA barajará «el tipo de acciones» que proseguirán. De momento el viernes se mantiene otra movilización convocada por el colectivo, al margen de los sindicatos, como hasta ahora ha sucedido.

En cuando a la relación con las organizaciones agrarias y posibles puentes de unión dicen «estar dispuestos» a escuchar propuestas. «Tendemos que ver las opciones que ellos nos plantean, si nos las plantean, qué es lo que proponen y si hay una claridad y una transparencia por su parte», matiza el portavoz de AEGA, quien considera que desde las organizaciones agrarias es necesaria «una autocrítica». «Tienen que analizar por qué hay esta desconfianza generalizada hacia a ellos».

Desde el flanco turolense informan de que «se han solicitado permisos para otras manifestaciones a lo largo del mes,» que se irán confirmando y está prevista una reunión el lunes de toda la provincia para analizar la situación.