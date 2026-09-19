Aguaviva abre una consulta ciudadana para poner nombre a su circuito de Autocross

El circuito de Autocross de Aguaviva busca nombre propio. Con motivo del 25º aniversario de la celebración de la primera prueba federada en la instalación, el Real Automóvil Club Circuito del Guadalope y el Ayuntamiento de Aguaviva han puesto en marcha un proceso de participación ciudadana para elegir la denominación del recinto deportivo municipal. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo viernes 25 de septiembre a través del canal de comunicación del Ayuntamiento en WhatsApp y ya ha registrado más de 200 respuestas.

La ciudadanía puede escoger entre cuatro opciones para dar nombre a la instalación: Circuito Bergantes, Circuito Pla Colomer, Circuito San Gregorio y Circuito La Carrasca. La iniciativa busca implicar a los vecinos en la elección de una denominación vinculada al entorno y a la historia del circuito, reforzando el carácter municipal de este espacio dedicado al automovilismo.

La encuesta se puede realizar a través del canal de WhatsApp del Ayuntamiento de Aguaviva, donde permanecerá disponible hasta el 25 de septiembre. La participación registrada hasta el momento refleja el interés que ha despertado la propuesta en la localidad.

El automovilismo, una relación histórica

La iniciativa coincide también con el recuerdo del 61º aniversario del Circuito Guadalope de Alcañiz, una efeméride destacada por el RACC Guadalope en sus redes sociales. El club recuerda que el 11 de septiembre de 1965 las Reinas de las Fiestas realizaron una vuelta inaugural en un Rolls Royce de 1928, dando comienzo a la historia del circuito alcañizano y a la relación de la ciudad con el automovilismo.

Desde el RACC Guadalope han aprovechado la conmemoración para agradecer a todas las personas que han trabajado durante estas décadas para mantener viva la vinculación del territorio con el mundo del motor, con una mención especial al doctor Joaquín Repolles, figura recordada por el club.