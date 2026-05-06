Aguaviva estrena ruta BTT modalidad All Mountain de 45 kilómetros y caminos recuperados

El All Mountain es la combinación perfecta para los amantes de la bicicleta de montaña porque combina a la perfección ascensos y descensos con técnica y habilidad. Esto, y más atractivos, es lo que ofrece la nueva ruta que estrena Aguaviva al abrir el Bergantes y la Sierra del Monegrell al ciclismo de montaña con sendas históricas recuperadas en la nueva ruta de Senderos con Historia.

El Ayuntamiento de Aguaviva presentará este domingo 10 de mayo la nueva ruta BTT 'Sendas del Bergantes', que se incorpora al proyecto Senderos con Historia, una ambiciosa red de rutas de ciclismo de montaña y senderismo que entrelaza el patrimonio natural e histórico en las comarcas del Bajo Aragón y el Matarraña. La presentación irá acompañada con una salida cicloturista opcional desde la zona próxima a la ermita de Santa Bárbara de Aguaviva, punto de partida y llegada de este nuevo recorrido.

Este recorrido de modalidad All mountain, que toma la nomenclatura de Ruta 23 dentro de Senderos con Historia, discurre junto a la cuenca del río Bergantes y sus barrancos, uno de los parajes más espectaculares del Bajo Aragón. Con 45 kilómetros de distancia, 1.150 metros de desnivel positivo y trazado circular debidamente balizado, la ruta cuenta con un 30% de senderos históricos recuperados y adaptados al MTB, combinando caminos por pinar con antiguos senderos que recorren uno de los territorios con mayor potencial para el ciclismo de montaña del territorio.

La ruta recupera dos largos senderos históricos de especial valor: Mas de Clarí y El Caragolet, abriendo así un territorio prácticamente inédito hasta la fecha para el ciclismo como es la margen derecha del Bergantes y su Sierra del Monegrell. De este modo, la ruta suma ocho tramos de senda, subidas exigentes como la del Puerto de Marondes y elementos patrimoniales que sorprenden al ciclista en un entorno natural prácticamente intacto. Asimismo, el recorrido dispone de una variante más corta, la Ruta 23.1, accesible desde el kilómetro 16, que permite recortar 13 kilómetros del trazado original y adaptarse a diferentes niveles de exigencia física y técnica. Ambas opciones tienen como su punto de inicio y llegada en Aguaviva.

La Ruta 23 ha sido creada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Ayuntamiento de Aguaviva, con financiación de fondos europeos Next Generation EU, gestionados a través del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Aragón. "Esta inversión refleja el compromiso del municipio con el desarrollo del turismo activo y sostenible como palanca de revitalización de la comarca", dicen. Por ello, el turismo activo es uno de los ejes estratégicos del PSTD de Aguaviva y la incorporación de la Ruta 23 al proyecto Senderos con Historia "supone un paso más en la consolidación de Aguaviva como destino de referencia para el ciclismo de montaña en el Bajo Aragón", sumándose a las rutas ya existentes y ampliando la oferta hacia un territorio de gran valor natural y patrimonial "hasta ahora escasamente explorado".

Cabe reseñar que Senderos con Historia es un proyecto impulsado por la asociación homónima que ha recuperado ya más de 1.300 kilómetros de antiguos caminos y sendas históricas para uso cicloturista y senderista, articulando 12 poblaciones del Matarraña y el Bajo Aragón: Peñarroya de Tastavins, Ráfales, Torre de Arcas, Monroyo, Fuentespalda, La Cerollera, La Ginebrosa, La Cañada de Verich, Belmonte de San José, Mas de las Matas, Las Parras de Castellote y Aguaviva.

La red se organiza en tres grandes sectores —Sierras Matarraña, Puerto Mezquín y Entre Ríos— y ofrece rutas para todos los perfiles, desde el ciclismo familiar y XC hasta el enduro y el descenso, con multitud de toques patrimoniales que hacen de cada salida una experiencia única. Aguaviva, con este gran espacio natural a las puertas del pueblo, representa uno de los nodos principales del sector Entre Ríos.