Aimar Bretos: «La precariedad impide al periodista dedicar toda su atención al trabajo porque está preocupado en llegar a fin de mes»

Ha venido a clausurar esta XXIV edición del Congreso de Periodismo de Huesca… ¿Qué busca transmitir?

He venido a compartir mi ilusión de como están las cosas. Hay una sensación muy ceniza con respecto al periodismo que se hace hoy en día en España. Los propios periodistas nos fustigamos muchísimo pero creo honestamente que el periodismo que se hace en nuestro país es de extraordinaria calidad. Cada día se publican informaciones buenísimas e historias muy bien buscadas, rematadas y contadas y con análisis muy bien enfocados. Tenemos que sacar pecho de ello.

Se le ve muy positivo.

Sí, soy tremendamente positivo porque creo que si nosotros no lo somos nadie lo va a ser. Creo que para los oyentes pongan en valor la calidad del periodismo que le estamos ofreciendo somos nosotros los primeros que tenemos que proyectar que nos gusta lo que estamos haciendo. Mi gran problema es que no tengo tiempo suficiente a lo largo del día para leer, escuchar y ver la gran cantidad de periodismo bueno que se está haciendo. Ese es un problema. Puedes dedicar al día en el mejor de los casos unas dos o tres horas a leer periódicos pero incluso dedicando ese tiempo no vas a llegar a leer y escuchar todo lo bueno que se está publicando y emitiendo en España. Por ello creo que debemos ponerlo en valor.