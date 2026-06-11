Ainara Romero, del IES Bajo Aragón, consigue la tercera mejor nota de Teruel en la PAU con un 13,506

Ainara Romero, del IES Bajo Aragón, ha logrado un 13,506, la tercera mejor nota de la provincia de Teruel en la PAU. Está indecisa sobre su futuro, pero asegura que "una de las opciones que más me interesa es Ingeniería Electrónica y Automática en la Universidad de Zaragoza". "Me llama la atención porque siempre me han gustado las asignaturas relacionadas con las matemáticas y la tecnología, y creo que es una carrera que tiene muchas aplicaciones y oportunidades de futuro. Respecto a la Universidad de Zaragoza, la elijo principalmente por la cercanía, aunque también porque tiene una buena oferta académica y me permitiría estudiar en un entorno que ya conozco", ha añadido.

En Aragón el 94,91% de los 6348 alumnos de Bachillerato que se han presentado a la convocatoria de junio de la Fase Obligatoria de las pruebas de Prueba de Acceso a la Universidad en Aragón ha aprobado los exámenes. El dato no incluye a los estudiantes inscritos exclusivamente en la fase voluntaria de la prueba para subir nota. Por provincias, en Zaragoza el porcentaje de aprobados ha sido el 95,15%; en Teruel , el 94,85%; y en Huesca, el 93,76%.

Las fechas para formalizar las solicitudes de revisión serán del 11 al 15 de junio y las calificaciones de la misma se harán públicas el 23 de junio. Estas solicitudes podrán ser cursadas por internet, desde la misma dirección web. El procedimiento de revisión de calificaciones puede conllevar que la nota final baje, se mantenga o suba respecto a la calificación inicial. Una vez presentada la solicitud de revisión en tiempo y forma, tendrá carácter irrevocable, no pudiendo ejercer desistimiento o renuncia a la misma, ya sea total o parcial.