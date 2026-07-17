Alba Bautista, convocada con España para el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica de Frankfurt

La gimnasta utrillense Alba Bautista ha sido convocada por la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) para disputar el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica, que se celebrará del 10 al 17 de agosto en la ciudad alemana de Frankfurt. La joven volverá a defender los colores de la selección española en una de las citas más importantes del calendario internacional.

Bautista formará parte del equipo español en la competición de individual sénior, junto a Daniela Picó, en una convocatoria que mantiene el bloque de gimnastas que ya representó a España en el pasado Campeonato de Europa.

La llamada al Mundial confirma el buen momento de la deportista de Utrillas, que afronta la competición después de recuperar sensaciones durante la presente temporada. Tras un complicado 2025, marcado por las lesiones y los problemas físicos que condicionaron su rendimiento, este 2026 ha supuesto el regreso de Alba Bautista a la élite internacional.

Ese crecimiento quedó reflejado el pasado mes de mayo en el Campeonato de Europa disputado en Bulgaria. La aragonesa firmó una destacada actuación que le permitió clasificarse para tres finales: el concurso completo de All-Around, el de aro y el de mazas. Finalmente, concluyó decimotercera en la general, sexta en la final de aro y séptima en la de mazas, recuperando el nivel competitivo que la llevó a convertirse en una de las referentes de la gimnasia rítmica española.

Tras no poder acceder a las finales en la reciente Copa del Mundo de Milán, donde se quedó a las puertas de la final de mazas, Bautista tendrá ahora una nueva oportunidad para confirmar su progresión en el escenario más exigente de la temporada. Antes de conocer oficialmente su convocatoria, la gimnasta ya había señalado que toda la planificación estaba enfocada a llegar en las mejores condiciones al campeonato mundial.

La delegación española estará formada por ocho gimnastas. Además de Alba Bautista y Daniela Picó en la modalidad individual, el conjunto sénior estará integrado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Lucía Muñoz, Andrea Fernández y Marina Cortelles, con el objetivo de defender las medallas de bronce conquistadas por España el pasado año en el concurso completo y en el ejercicio de cinco cintas.