Albalate cierra el verano del CIDA con un curso de talla de alabastro en bajorrelieve

Durante tres intensos días, un total de ocho personas llegadas de diferentes localidades han experimentado con la talla de bajorrelieve en alabastro en Albalate. Las sesiones se desarrollaron de lunes a miércoles y fueron impartidas por el artista castellonense Adrián Arnau.

Entre el alumnado se dieron cita participantes conocedores y no conocedores de este tipo de tallado. «Aposté por un curso de iniciación con poca cantidad de material para poder centrarnos en la técnica al detalle y que los más experimentados profundizaran y que los inexpertos tuvieran una entrada suave al bajorrelieve», dice Arnau, que no esconde su querencia por esta modalidad. «A mí me encanta la talla, esa sutileza que requiere te hace estar alerta, un poco en tensión, y pensar muy bien el siguiente paso, no te permite poner el piloto automático como otros materiales como puede ser el barro», argumenta.

Arnau no es nuevo en Albalate. De hecho, entró en contacto con el pueblo hace unos años para realizar diferentes estancias y talleres, además de exposiciones, en el Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro (CIDA). Allí trabajó a fondo el material que ya conocía pero que tan apenas había trabajado. Es uno de los autores del relieve que puede contemplarse en la fachada del ayuntamiento. «Es maravilloso para trabajar a mano, con otras piedras es mucho más trabajoso y cansado porque son más duras», añade.

Además de trabajar en el CIDA y emplear toda la equipación, el Ayuntamiento pone a disposición el albergue. El balance que realiza del curso es «muy positivo». «En el mundo del Arte se está en constante aprendizaje, pero cuando das clase y un alumno te pregunta el motivo por el que haces algo de una manera y no de otra, reflexionas», comenta.

Sigue la actividad en el CIDA

Con el Curso de Autor guiado por Adrián Arnau finalizan las sesiones formativas de verano en el CIDA, un centro perfectamente equipado que ha acogido dos cursos de la Universidad de Verano y anteriormente en Semana Santa un workshop.

«Algunas personas han repetido y vamos a continuar con mucha actividad en otoño con proyectos de investigación, colaboración con la universidad y talleres de escultura abiertos», dijo el coordinador, Santiago Martínez.