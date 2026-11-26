El alcalde de Calanda y candidato del Partido Popular al Congreso por Teruel, Alberto Herrero , afronta la cita electoral con el objetivo de iniciar su sexta legislatura. Reivindica el carácter municipalista de la candidatura popular y defiende la necesidad de un cambio de Gobierno y de una regeneración democrática. En clave territorial, cuestiona la gestión socialista del Nudo Mudéjar, aborda los compromisos pendientes en materia de infraestructuras y reconoce el papel fundamental de la inmigración en el tejido productivo del Bajo Aragón.

Los sondeos apuntan en Teruel a que el tercer escaño se lo juegan entre PP y Vox. ¿Cómo están trabajando para garantizar ese segundo diputado?

Estoy convencido de que, a pesar de las encuestas, en la provincia de Teruel vamos a conseguir ese segundo diputado y ese tercer senador. Somos una candidatura integrada por alcaldes y eso supone un valor añadido a la hora de defender los intereses de la provincia y trasladar sus problemas a Madrid. Pase lo que pase, vamos a seguir viviendo aquí y trabajando por nuestros municipios. Una vez que pasa la vorágine de las elecciones, es importante que haya alguien al otro lado del teléfono que te atienda, te escuche e intente solucionar tus problemas. En las anteriores elecciones, en 2023, todas las encuestas decían que el Partido Popular no conseguiría ese segundo diputado y lo logramos contra todo pronóstico.

Hemos visto al presidente Azcón volcado con el Bajo Aragón, pero también a dirigentes nacionales, como Borja Sémper, Juan Bravo, Cayetana Álvarez de Toledo o Alberto Nadal. ¿Se están luchando por los últimos votos?

Tener el apoyo de la dirección nacional y de personas tan reconocidas, con tanto conocimiento en sus respectivas materias, aporta mucho valor a nuestra candidatura. Es importante que el Partido Popular de Teruel y la provincia se sientan arropados. Otros partidos no sé si pueden decir lo mismo. Han venido al territorio, han hablado con la gente, conocen sus problemas y se llevan una serie de objetivos y proyectos pendientes. A partir del 29 de noviembre será más fácil trasladar nuestras demandas a la dirección nacional y que esta sea consciente de los problemas y de las soluciones.

Durante esta campaña han insistido en la necesidad de un cambio de Gobierno para gestionar de otra manera los problemas del país, ¿qué cambios concretos notaría la provincia de Teruel si Alberto Núñez Feijóo fuera presidente?

España necesita una regeneración democrática. Feijóo se ha comprometido a que la dispersión y la despoblación sean factores fundamentales en el modelo de financiación autonómica para garantizar el coste de los servicios básicos. También se ha comprometido a aplicar las ayudas al funcionamiento de las empresas en su máxima extensión. No es lógico que, pudiendo alcanzar el 20 %, se estén aplicando entre el 1,5 y el 2 %. En materia de infraestructuras, estoy convencido de que se va a relanzar la A-68. Nadie entiende que en ocho años no se haya desarrollado ningún nuevo tramo. También tenemos un retraso vergonzoso en el Nudo Mudéjar. No encuentro motivos para agradecer la gestión de este Gobierno con la provincia de Teruel.

Aspira a afrontar su sexta legislatura en el Congreso. Desde que llegó, ¿cómo ha cambiado el ambiente en el hemiciclo y las relaciones entre los diputados?

Cuando llegué me sorprendió gratamente el trato entre diputados, a pesar de nuestras diferencias políticas. Hemos normalizado que el Gobierno de España no presente presupuestos y que no pase nada. El Gobierno aprueba las medidas en el Consejo de ministros y las lleva al Parlamento para que las convalide o las derogue, sin permitir que los partidos participen suficientemente en su elaboración y mejora. Creo que se ha ninguneado al poder legislativo y se ha deteriorado la independencia del poder judicial. Todo ello hace necesaria una regeneración democrática.

Los sondeos apuntan a que el PP y Vox podrían tener que alcanzar un acuerdo para gobernar. ¿Cómo son las relaciones personales con los diputados de Vox?

Nosotros salimos a ganar y vamos a hacer todo lo posible para que Alberto Núñez Feijóo tenga la máxima independencia. Entre pactar con Vox o con Bildu, Junts y otros partidos independentistas que, a mi juicio, van en contra de la Constitución, tengo clara mi preferencia. Vox es un partido que hasta la fecha ni ha matado a nadie ni ha ido en contra de la unidad de España. Las relaciones personales son importantes, pero también lo son las ideas y hay muchas cuestiones en las que coincidimos. Estoy convencido de que puede ser un buen Gobierno para España.

En los ayuntamientos vemos cómo partidos de distinto signo político son capaces de dialogar y llegar a acuerdos. ¿Resulta frustrante comprobar que ese entendimiento es mucho más complicado en el Parlamento nacional?

La responsabilidad de un alcalde, de un presidente autonómico o de un presidente del Gobierno es favorecer unas buenas relaciones democráticas y personales. Mi obligación en el Ayuntamiento de Calanda es mantener las buenas formas y el respeto. Pedro Sánchez ha conseguido legítimamente el apoyo del Parlamento, pero ¿a qué precio? Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a que, cuando llegue al Gobierno, no lo hará desde una posición de venganza. No se trata de responder a lo que han hecho otros, sino de gestionar, recuperar los servicios públicos y devolver la normalidad al país. No podemos continuar con esa dinámica del conmigo o contra mí.

Calanda conoce de cerca la situación del Nudo Mudéjar, ¿qué ha fallado?

Lo primero que ha fallado es la política energética errática de Pedro Sánchez. Las energías no son de izquierdas ni de derechas. España contaba con un mix energético que combinaba centrales térmicas, nucleares, hidroeléctricas y renovables, lo que nos permitía tener precios competitivos. En Andorra corrieron mucho para cerrar y derribar la central, pero no para desarrollar el Nudo Mudéjar. Las condiciones de adjudicación y los cambios posteriores han impedido exigir a Endesa la instalación de más megavatios. Mientras tanto, ha habido comercios que han cerrado y personas que han tenido que marcharse. Nuestra prioridad es resolver el Nudo Mudéjar y reducir los trámites administrativos y medioambientales a un año y medio o dos años. Llevamos cinco y todavía no se han resuelto.

¿Les preocupa que un proyecto tan importante para el territorio se esté utilizando como arma partidista?

Lo que denunciamos es la excesiva demora en la adjudicación. Endesa se ha ajustado a las bases que se aprobaron inicialmente. Si a mitad de partida cambias las reglas del juego y los proyectos dejan de ser competitivos, la empresa está en su derecho de tomar determinadas decisiones. La nueva orden no es mala porque pretende acortar los plazos, pero tengo dudas sobre cómo se van a valorar los proyectos y su grado de madurez. Las condiciones socioeconómicas que existían hace seis años no son las mismas que tenemos actualmente. También se habla de generar un puesto de trabajo por cada megavatio instalado. Eso se puede poner sobre el papel, pero es muy difícil demostrarlo y exigir posteriormente su cumplimiento. Estas circunstancias pueden dar lugar a alegaciones, denuncias y nuevos retrasos.

Desde la visita de Teresa Ribera no hemos vuelto a contar con la presencia de un ministro en Andorra, ¿tienen interlocución con el MITECO para trasladar sus preocupaciones sobre el Nudo Mudéjar?

Hemos formulado preguntas parlamentarias, mantenido contactos con la Secretaría de Estado y con el Instituto para la Transición Justa. Hemos recibido buenas palabras, no lo voy a negar, pero los hechos están ahí. Hay mucha gente enfadada, también dentro del Partido Socialista. La central térmica era el santo y seña no solo de Andorra, sino de toda la comarca y de la provincia. Podría entender su cierre si inmediatamente después se hubiera desarrollado el Nudo Mudéjar, pero no se puede cerrar y derribar una central sin ofrecer una alternativa. Que una ministra viniera aquí con motivo del cierre de la central y después no haya vuelto dice mucho del abandono que ha sufrido este territorio.

Han sido muy críticos con la falta de avances en el desdoblamiento de la N-232, pero es una cuestión que también afectó a gobiernos populares. ¿Asumen alguna responsabilidad por esos retrasos?

El Partido Popular también ha tenido su responsabilidad. Sin embargo, en 2017 Mariano Rajoy tomó la decisión política de eliminar el índice de tráfico como condicionante del estudio de impacto ambiental, lo que permitió desbloquear el proyecto. De no haber sido por aquella decisión, probablemente seguiría paralizado. En los últimos presupuestos de Rajoy, en 2018, ya figuraba la partida con la que se licitó y posteriormente se adjudicó el tramo entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de terminar ese pequeño tramo en ocho años. Estamos conociendo casos de corrupción en el Ministerio de Transportes que podrían explicar parte de lo ocurrido con las infraestructuras. Me comprometo ante todos los bajoaragoneses a que, si se produce un cambio de Gobierno y Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, el desarrollo de esta vía será mucho más rápido. Habrá un compromiso firme por parte del Gobierno de España con la ejecución de la A-68.

¿Puede comprometerse también a que la A-68 será una autovía? Teruel Existe ha asegurado que el Ministerio ha planteado otras alternativas, como una carretera 2+1.

Tiene que ser una autovía, al menos hasta las Ventas de Valdealgorfa, porque ese es el compromiso inicial. Además de ser fundamental para el desarrollo del Bajo Aragón y de esta parte de la provincia, será determinante para garantizar el futuro de proyectos como Motorland. En los foros internos del partido, incluso estando en la oposición, existe una decisión clara al respecto. Al igual que se desarrolló la A-23 en otra parte de la provincia, este territorio necesita la A-68.

En esta campaña cuentan con el apoyo del PAR, que ha decidido no concurrir a las elecciones. Hemos visto a varios de sus dirigentes y representantes municipales en actos del PP. ¿Cómo están trabajando con ellos?

Tenemos una muy buena relación con el Partido Aragonés. Hemos colaborado también en otras elecciones. Compartimos dos objetivos claros: sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y defender los intereses de Aragón. Muchos alcaldes del PAR están dando el paso de colaborar con nosotros desde la más absoluta normalidad. El Partido Aragonés es un partido serio que conoce muy bien la idiosincrasia del territorio. Nuestra compatibilidad está demostrada y creo que, en el futuro, veremos cómo muchos de sus alcaldes pasan a formar parte de las listas del Partido Popular.

¿Esta buena sintonía podría abrir la puerta a que alcaldes y concejales del PAR se integren en las listas del PP de cara a las próximas elecciones municipales? El Partido Aragonés todavía conserva una importante presencia en el territorio.

Esto no va a suceder de un día para otro. Estamos valorando qué necesita cada localidad para contar con un gobierno estable y una corporación municipal que pueda trabajar en beneficio de sus vecinos. La provincia de Teruel cuenta con 236 municipios y cada uno tiene su propia idiosincrasia. Sin embargo, el objetivo del Partido Popular no es aglutinar a nadie, sino que cada uno pueda decidir con plena libertad. Podremos ver alcaldes que continúen defendiendo las siglas del PAR, otros que se presenten por el Partido Popular y otros que se integren en nuestras listas. Existe un absoluto respeto hacia esas decisiones.

Las ayudas al funcionamiento de las empresas siguen siendo un recurso vital para las zonas más despobladas. Actualmente se aplican en porcentajes muy inferiores al máximo del 20 %. ¿Puede comprometerse Feijóo a que se amplíen si llega a la Moncloa?

Ya se ha comprometido públicamente. Es importante contar con una persona que procede del medio rural y conoce los mecanismos que tiene a su disposición el Gobierno de España. Nadie entiende que estemos hablando constantemente de despoblación y de la necesidad de apoyar a determinadas provincias y que, sin embargo, utilicemos esta herramienta en su mínima expresión. Cada vez que Alberto Núñez Feijóo ha venido al territorio ha reiterado ese compromiso. Lo conozco, sé que es un hombre de palabra y estoy convencido al cien por cien de que ampliar esas ayudas será una de las primeras medidas que adopte si llega al Gobierno.

El sector primario es fundamental para el territorio. Las comunidades de regantes están impulsando proyectos millonarios para modernizar sus explotaciones, pero necesitan apoyo. ¿Serán también una prioridad para un futuro Gobierno del PP?

Lo que todavía no se entiende es que, tras el cierre de la central térmica de Andorra, no se hayan aprovechado suficientemente los recursos hídricos que han quedado disponibles.La central tenía una concesión de 18 hectómetros cúbicos, de los que aproximadamente 14 han quedado libres. Una parte se destinará al proyecto Catalina, pero esos recursos tienen que aprovecharse en la misma cuenca. Cuando hemos planteado al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Ebro la posibilidad de ampliar los regadíos de la zona, nos hemos encontrado con una negativa por cuestiones medioambientales. No entendemos que, teniendo agua y territorio, sigamos encontrando tantos impedimentos. El Gobierno de Aragón tiene encima de la mesa numerosas propuestas de las comunidades de regantes, especialmente del Bajo Aragón, y el Partido Popular va a trabajar para que se desarrollen.

La inmigración está siendo otro de los grandes temas de la campaña. Vox ha asegurado que parte del trabajo que realizan los inmigrantes en el campo podría ser desempeñado por españoles. ¿Cuál es la postura del PP en un territorio despoblado y necesitado de mano de obra como el nuestro?

Antes de hacer determinadas afirmaciones es fundamental conocer el territorio. En localidades como Calanda, Castelserás o Alcañiz, la inmigración es fundamental para nuestro sistema productivo. El Partido Popular defiende una inmigración legal, ordenada, que se integre en nuestra sociedad y responda a las necesidades del mercado laboral. También defendemos un mayor control de las fronteras, rechazamos las regularizaciones masivas y apostamos por la expulsión de inmigrantes condenados por delitos sexuales, delitos de sangre o que sean multirreincidentes. En Calanda, Castelserás o Alcañiz no tenemos problemas con la inmigración.

El PP y Vox ya han gobernado juntos en Aragón. Su primer acuerdo terminó con una ruptura que dificultó la aprobación de los presupuestos y acabó provocando un adelanto electoral. Si ese pacto se reproduce a nivel nacional, ¿cómo pueden garantizar la estabilidad necesaria para gobernar el país?

Para mí es importante que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal hayan manifestado con naturalidad que, si tienen que gobernar juntos, lo harán. No nos vamos a esconder de nadie. Vox es un partido constitucional que puede gustar más o menos, pero tiene sus derechos. Me sentiría más cómodo gobernando con Vox que con Bildu, Podemos o Junts, porque considero que son formaciones que van en contra de la unidad de España y del desarrollo del país. Creo que los partidos también van adquiriendo madurez con el tiempo. España necesita gestión y, sobre todo, gestión con experiencia. Habrá que tomar decisiones desde el día siguiente a la formación del Gobierno.

¿Cómo convencería a los turolenses de derechas que todavía están indecisos, que se plantean quedarse en casa o votar a Vox, de que el PP es la mejor opción?