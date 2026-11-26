Teruel Existe denuncia la carencia de efectivos de seguridad en los pueblos de la provincia, una demanda que el partido defiende llevar "años trasladando a las instituciones". Tomás Guitarte, candidato al Congreso, afirmaba este jueves desde el Bajo Martín que “urge la implantación de incentivos para cubrir plazas de difícil cobertura, como son las del medio rural, para que los ciudadanos que vivimos aquí contemos con un servicio digno y que los agentes que las cubren encuentren en nuestros pueblos un lugar donde vivir. Siempre llegan menos efectivos de los que tienen que llegar; nunca se cubren todas las plazas”.

Según el último informe emitido en el mes de octubre pasado por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), “en la provincia de Teruel hay patrullas que tienen que atender a 40 pueblos, con lo que el tiempo para atender una incidencia oscila más hacia una hora, que lo que reseñan las estadísticas (siempre alteradas) en tiempos de reacción a la incidencia, ya no digamos cuando ocurren dos en el mismo espacio de tiempo”. Para Teruel Existe esta situación “es crítica e insostenible, el Gobierno es consciente de ella y a pesar de anunciar incremento de efectivos, en el territorio no mejora la situación”.

Teruel Existe promueve la promoción de estas plazas mediante un incentivo económico, un complemento de territorialidad que ya defendieron en el Congreso y en el Senado en la legislatura 2019-2023, “pero que el Gobierno no quiere implantar”. “El medio rural no tiene por qué tener peores condiciones de seguridad. No puede haber una sensación de abandono por parte del Estado hacia nuestros pueblos y nuestro territorio. Las cosas no se pueden evaluar solo por el número de habitantes, y más en una cuestión como la nuestra, donde hay miles de kilómetros que cubrir, miles de kilómetros que vigilar. Así que exigimos, y vamos a trasladarlo fehacientemente desde el Congreso con toda nuestra fuerza posible, que se cubran todas las plazas y que realmente se dé prioridad a la seguridad en el mundo rural", ha defendido Guitarte.

Guitarte ha denunciado que no se cubran las plazas generando un “déficit que ya es estructural en provincias de la España vaciada, generando problemas de seguridad en el medio rural”. Atendiendo a la información de la AUGC del 27 de octubre, con las nuevas resoluciones de destinos “sólo se han publicado 3 vacantes, para los puestos de la provincia, anunciando que se bloquean de paso 11 vacantes. Del mismo modo se incrementan las vacantes del tipo administrativo, donde del total de 33 vacantes para el empleo de Guardia Civil, 13 son de este tipo, 11 de ellas de golpe en la cabecera de la Comandancia de Teruel, circunstancia que hace que no se potencie el servicio en el medio rural, si no que se abandona nuevamente”.

Con ello y con las cifras que desde AUGC maneja, “la plantilla real en la provincia está sobre los 655 efectivos, detrayendo pases a reserva y retiro. De todos estos efectivos los que están destinados en los puestos de nuestra provincia, y se dedican exclusivamente a la seguridad ciudadana como concepto, se llegan a los 250 agentes, mientras que 125 agentes, realizan funciones administrativas en toda la provincia, con lo que la proporción y desigualdad a la hora de entender la seguridad salta a la vista”.

En cuanto a los medios materiales de los que dispone la Guardia Civil en la provincia de Teruel, el informe de AUGC denuncia que “el parque automovilístico es un auténtico desastre: vehículos no aptos para patrullar el medio rural son enviados a esta provincia, además la reposición de estos es a cuentagotas”.

Por su parte, Daniel Sancho, candidato de Teruel Existe al Senado, ha señalado que es una vergüenza que “en toda la provincia de Teruel, tan solo el cuartel de Teruel esté abierto las 24 horas. La ciudadanía no tiene por qué esperar al lunes por la mañana para denunciar un delito. Por lo menos, tendría que haber tres cuarteles abiertos las 24 horas en la provincia: uno en Teruel, otro en Utrillas y otro en Alcañiz, para cubrir, al menos, todo el territorio provincial”.