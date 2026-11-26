CHA-Frente Amplio Aragón ha reivindicado desde Caspe la necesidad de mejorar las infraestructuras de comunicación del Bajo Aragón-Caspe. La coalición reclama inversiones tanto en la red de carreteras como en los servicios ferroviarios para garantizar la igualdad de oportunidades, favorecer la cohesión territorial y combatir la despoblación. Marina Rodríguez, la candidata por la provincia de Zaragoza, ha visitado la localidad juntos a los miembros de la formación local.

Entre las principales demandas se encuentra la mejora de la carretera N-211, especialmente en el tramo de las curvas de Valmayor, entre Caspe y Mequinenza. Se trata de una reivindicación histórica del territorio con la que se pretende incrementar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación. Asimismo, la coalición considera imprescindible impulsar el ferrocarril convencional mediante la mejora de los servicios y las conexiones ferroviarias, con el objetivo de que el tren se convierta en una alternativa real de movilidad para los habitantes de los municipios de la comarca.

Desde CHA-Frente Amplio Aragón defienden que vivir en el medio rural no debe suponer tener peores comunicaciones ni mayores dificultades para acceder a los servicios públicos, la educación o el empleo. La formación se ha comprometido a reclamar partidas presupuestarias concretas que permitan materializar estas actuaciones. A su juicio, la mejora de las infraestructuras viarias y ferroviarias resulta fundamental para favorecer el desarrollo económico y generar oportunidades en el territorio.

«El Bajo Aragón-Caspe no puede seguir esperando respuestas a reivindicaciones históricas que resultan fundamentales para garantizar su cohesión territorial y su futuro», concluyen.