El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha aprobado dos nuevas convocatorias de ayudas a proyectos empresariales en zonas de transición justa, con una dotación conjunta de 50 millones de euros. La primera, aprobada este lunes por el Consejo de Ministros, cuenta con 40 millones para proyectos empresariales generadores de empleo, y la segunda tiene 10 millones para pequeños proyectos de inversión, en el marco del reglamento de minimis.

Las ayudas tienen como objetivo impulsar la diversificación económica, atraer nuevas inversiones y generar y mantener empleo en los municipios afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares.

Las nuevas convocatorias incorporan las mejoras introducidas en las bases reguladoras mediante la Orden TED/1171/2026, publicada el pasado 6 de noviembre. Estos cambios responden a la experiencia acumulada en las anteriores convocatorias y buscan facilitar la ejecución de un mayor número de proyectos, el cumplimiento de los compromisos de inversión y empleo y, con ello, un mejor aprovechamiento de los recursos del Fondo de Transición Justa.

Más facilidades en los municipios pequeños

Una de las principales novedades es la reducción de 30.000 a 6.000 euros el importe de la inversión mínima exigida para acceder a las ayudas a pequeños proyectos empresariales en los municipios de reto demográfico de las zonas de transición justa.

Esta medida permitirá apoyar inversiones de menor tamaño en negocios como bares, restaurantes, peluquerías y comercios minoristas, cuya actividad resulta fundamental para mantener el empleo y los servicios de proximidad en los pequeños municipios. También se simplifica la documentación necesaria para solicitar las ayudas.

Además, la cuantía máxima de las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo aumenta de tres a cinco millones por proyecto. Con ello se busca favorecer la implantación de iniciativas de mayor dimensión, con capacidad para generar empleo, dinamizar el tejido empresarial local y atraer nuevas inversiones a los territorios.

Más facilidades para la puesta en marcha

Las nuevas convocatorias eliminan la obligación de ejecutar y abonar el 15 % de la inversión durante los primeros nueve meses, un requisito que dificultaba la puesta en marcha de proyectos pendientes de licencias y autorizaciones.

También se introduce una mayor proporcionalidad en la reducción de las ayudas en caso de incumplimientos parciales. Así, cuando el incumplimiento afecte únicamente a los compromisos de inversión o de empleo, la reducción se aplicará sobre el componente del ayuda asociado a dicho compromiso y no sobre su totalidad.

El plazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias estará abierto desde enero hasta marzo de 2027 y podrán consultarse en la página web del ITJ.