Vox se ha comprometido a ejecutar todos los tramos pendientes de la A-68 durante su penúltima atención a medios de la campaña electoral en la provincia de Teruel, celebrada en Alcañiz. El candidato de la formación por Teruel, Daniel Alda, ha reivindicado la conexión por autovía del Bajo Aragón con Zaragoza y el Levante como una infraestructura fundamental para generar oportunidades laborales y económicas, vertebrar el territorio y fijar población.

Alda ha asegurado que la mejora de las comunicaciones ha sido una de las principales demandas que le ha trasladado la ciudadanía. «Los vecinos con los que nos encontramos nos han trasladado todo tipo de demandas, pero una principal y es la voluntad de que por fin el Bajo Aragón se conecte mediante autovía con Zaragoza y con el Levante para vertebrar el territorio, para generar oportunidades laborales y económicas aquí», ha señalado.

Críticas a PP y PSOE por la falta de inversiones

Alda ha cargado contra el Partido Popular y el Partido Socialista por la falta de inversiones en infraestructuras en la provincia de Teruel durante las últimas décadas. El candidato ha acusado a ambas formaciones de incumplir sus promesas con el territorio y de priorizar las inversiones en Cataluña y el País Vasco. «Siempre han prometido las infraestructuras que esta provincia merece, pero a la hora de la verdad solo han concedido migajas», ha criticado.

Además de la A-68, el candidato de Vox ha reivindicado el impulso del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que ha calificado como «un proyecto abandonado por los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista».

Cambio de postura con la autovía

Alda mantiene ahora que existe un compromiso con la carretera, aunque hace tan solo unos días, en su entrevista con LA COMARCA, el candidato rechazó hacer promesas electorales respecto al desdoblamiento de la carretera, asegurando que primero había que ver «en qué estado estaban las cuentas» y asumiendo que «no formaba parte de la directiva del partido» para tomar este tipo de decisiones.