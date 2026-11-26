El candidato del PSOE al Congreso por Teruel, Herminio Sancho , afronta las elecciones generales convencido de que su formación puede mejorar sus resultados en la provincia. En un escenario marcado por la polarización política, apela al electorado moderado, defiende el acuerdo alcanzado con las formaciones del Frente Amplio y cuestiona el papel de Teruel Existe. Asimismo, repasa los principales retos pendientes del territorio, desde las infraestructuras viarias hasta la reindustrialización de Andorra, el desarrollo de las energías renovables y la dotación de efectivos de la Guardia Civil.

Hay muchos votantes que están decepcionados con la figura de Pedro Sánchez. ¿Cómo se les convence de que vuelvan a votarle?

Pedro Sánchez ha traído a España unos fondos de recuperación de los que se han beneficiado todos los ayuntamientos, ha aumentado las pensiones y el salario mínimo y ha conseguido muchos otros avances. La derecha y la ultraderecha han deshumanizado a Pedro Sánchez e intentan presentarlo como un ogro, pero ¿qué sería de España sin los fondos de recuperación o sin la gestión que se hizo de la pandemia? A nuestro presidente lo adoran fuera de España. Aun así, si el presidente del Gobierno se llamara Herminio Sancho, habrían hecho lo mismo. Es una realidad muy triste. Hay gente que le tiene manía porque está escuchando bulos todos los días. Para mí, Pedro Sánchez es el mejor presidente que ha tenido España y el mejor candidato posible que puede tener nuestro país.

Hablan de los grandes logros de estos ocho años. ¿Diría que los votantes están siendo desagradecidos?

Estoy convencido de que al final imperará el sentido común y de que la gente moderada, la gente de izquierdas y quienes creen en nuestra democracia saldrán a votar. Los partidos de la derecha han abandonado el centro y la moderación. Están hablando de un modelo de democracia distinto, que no garantiza los derechos. Creo en la sociedad turolense, en la del Bajo Aragón, en la alcañizana, en la aragonesa y en la española. Esa gente tiene que salir a votar porque, si no lo hace, lo va a pagar. Aprobamos una reforma laboral que intentaron echar atrás recurriendo incluso al transfuguismo. Si no hubiera sido por la equivocación de Casero, probablemente habríamos tenido que convocar elecciones antes y no habríamos conseguido muchos de los avances posteriores. Hoy tenemos 22,8 millones de trabajadores y estamos cerca de alcanzar los 23 millones. Eso garantiza las pensiones actuales y las del futuro. Esa es la realidad.

Pilar Alegría obtuvo el peor resultado de la historia del PSOE de Aragón. ¿Les preocupa que pueda repetirse en las generales y que su escaño esté en peligro?

Me preocuparía muchísimo que estuviera en peligro un buen resultado del PSOE en Teruel, pero estamos en condiciones de ganar las elecciones y las vamos a ganar. La pregunta debería ser si conseguiremos que María Pilar Castellanos, nuestra número dos, también sea diputada. Estoy convencido de que vamos a sacar los tres senadores de la candidatura de progreso: María José Villalba y Silvia Jiménez, del PSOE, y Ricardo Moreno, candidato de Sumar, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista. La gente moderada y con sentido común, aunque no sea socialista, no está huérfana políticamente.

Apelan a un votante de izquierdas moderado, pero, en una sociedad cada vez más crispada, ¿sigue habiendo personas moderadas dispuestas a votarles?

Estoy convencido de que sí. Para mi nieta, que nacerá aproximadamente el 23 de diciembre, no quiero la España en la que yo nací en 1966. A los radicalismos de ambos extremos les interesa la crispación porque la gente enfadada no respeta, no dialoga y no quiere escuchar. Compra aquello que alimenta su enfado sin comprobar si es verdad o no. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que nos jugamos en estas elecciones. No estamos ante un cambio de ciclo normal, como en otras ocasiones, cuando había partidos de Estado capaces de llegar a acuerdos en cuestiones puntuales. Estamos ante un cambio de modelo, ante la posibilidad de avanzar o retroceder. El PP se ha echado en manos de Vox. El Partido Popular que conocíamos ya no existe. Se ha radicalizado de tal manera que no lo reconozco.

Chunta, Sumar e Izquierda Unida han defendido que su acuerdo con el PSOE responde a un ejercicio de responsabilidad para concentrar el voto. ¿Cree que su electorado votará también al PSOE para el Congreso o podría optar por la abstención? El alcalde de La Puebla de Híjar, Pedro Bello, por ejemplo, ha asegurado que no tiene intención de votar a Pedro Sánchez.

Bello sabrá lo que dice. Personalmente, solo tengo palabras de agradecimiento hacia los partidos que integran el Frente Amplio. Han entendido la realidad a la que nos enfrentamos y han sido capaces de renunciar a presentarse con sus propias siglas al Congreso. No estamos ante unas elecciones normales, sino ante unas elecciones en las que se decide si avanzamos en derechos o retrocedemos. Su gesto es impagable y así se lo he trasladado a los compañeros de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. Se trata de conseguir un Senado que no paralice al Congreso ni pretenda manejar la justicia, además de garantizar nuestros derechos.

Lleva desde 2019 en el Congreso de los Diputados.

En aquel momento me daba cierto miedo porque estaba muy a gusto trabajando en Aragón. Sin embargo, la labor de un diputado va mucho más allá de intervenir en la tribuna. Hay un trabajo inmenso con los ministerios, como el que desarrollé para conseguir las ayudas directas a los agricultores cuando más las necesitaban. No es un momento fácil para nadie. No es fácil ir al Congreso en un clima de amenazas constantes y de generación de odio. Yo lo he sufrido personalmente y también mi familia. Me agredieron, recibí anónimos y tuve que llevar escolta, cambiar de coche y de alojamiento. La Guardia Civil tuvo que intervenir y tuve vigilancia incluso donde dormía.

Teruel Existe irrumpió con fuerza en las elecciones de 2019 y posteriormente perdió su representación en el Congreso. Ahora Tomás Guitarte vuelve a encabezar la candidatura. ¿Les preocupa que pueda movilizar al electorado como hizo entonces?

Me parece bien que intente movilizar al electorado, pero, aparte de Tomás, ¿qué hay? En las elecciones europeas, Tomás; en las autonómicas, Tomás, y en las generales, también Tomás. Sé cómo ha trabajado Teruel Existe en Madrid y sé cómo he trabajado yo. Las políticas de descentralización y los avances en infraestructuras no los trae Teruel Existe, sino un Gobierno socialista. Para desarrollar Teruel no es imprescindible que Teruel Existe esté en el Congreso. Lo que sí nos venía muy bien era aquella plataforma ciudadana que pertenecía a todos, desde Calaceite hasta Orihuela y desde San Martín hasta San Agustín. Yo también formaba parte de aquella plataforma, al igual que muchas organizaciones y colectivos. Creo que Tomás Guitarte se apropió de un movimiento que era de todos y lo puso a su servicio.

Ellos defienden que el movimiento ciudadano sigue teniendo peso y que el partido es una herramienta más de participación.

¿Dónde está la plataforma? A mí no me han solicitado ninguna reunión como diputado para trasladarme sus reivindicaciones o conocer los avances en las infraestructuras de la provincia. Podría explicarles que el ferrocarril entre Teruel y Sagunto no va a ser un embudo, que los avances en la A-68 se están produciendo con nosotros y que, previamente, considero imprescindible ejecutar las variantes de Híjar y Azaila. No tengo nada en contra de Tomás ni de Teruel Existe, pero no estoy de acuerdo con que se apropien de todo lo que hemos hecho los demás y aseguren que, sin ellos, nada habría sido posible.

La A-68 solo ha avanzado en un tramo y quedan otros seis pendientes en el territorio.

Tenemos redactados los proyectos de los tramos entre El Regallo y Alcañiz y entre Alcañiz y Ventas de Valdealgorfa. Esos serán los primeros que se ejecutarán. Habrá que licitarlos y construirlos porque para nosotros son una prioridad. Fue el Partido Popular quien guardó los estudios en un cajón y los dejó perder. No me parece correcto que quienes retrasaron todo estén diciendo ahora que van a construir la autovía. Estoy convencido de que nosotros construiremos la autovía y seguiremos avanzando, aunque no me voy a comprometer con unos plazos concretos. ¿Cuándo se retrasan las obras? Cuando se hacen. Cuando no se quieren hacer, no se retrasan porque ni siquiera se empiezan.

¿No se podría haber avanzado más? Otros partidos aseguran que el Gobierno no quiere construir la autovía y que optará por una carretera 2+1.

Sé perfectamente que no vamos a construir cinco autovías y también tengo claro dónde queremos concentrar los esfuerzos los socialistas. El PSOE va a hacer ese esfuerzo en la A-68. Para nosotros es una prioridad de desarrollo territorial. Nuestra prioridad número uno en materia de carreteras es la A-68. ¿Se podría haber hecho más? A mí siempre me parece poco todo lo que se hace por Teruel, pero son actuaciones que cuestan mucho sacar adelante.

Mucha gente no tiene claro en qué trabaja el diputado de Teruel del PSOE. ¿Puede explicar algunas medidas que lleven su sello personal?

Intervenir en la tribuna del Congreso no significa necesariamente trabajar más. He desarrollado una importante labor como portavoz en la Comisión del Defensor del Pueblo en relación con los abusos sexuales en la Iglesia. También he participado desde el primer momento en las ayudas directas a la agricultura, que han supuesto más de 40 millones de euros para los agricultores, especialmente durante la sequía y la crisis de Ucrania. He mantenido numerosas reuniones en los ministerios para abordar la situación de la A-68 y del ferrocarril. En materia industrial, he trabajado constantemente en la transición justa de Andorra, manteniendo reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí están los 245 millones de euros para el proyecto Catalina. Endesa nos ha dejado tirados con el Nudo Mudéjar, pero la reindustrialización de Andorra sigue siendo un objetivo prioritario para Pedro Sánchez y para los socialistas turolenses.

¿Qué proyectos podrían haber avanzado más y no lo han hecho en esta última etapa de Gobierno?

Me habría gustado avanzar más en la A-68 y en el ferrocarril, aunque tampoco hemos podido terminar la legislatura. También quería incrementar las ayudas al funcionamiento de las empresas y estoy convencido de que habríamos terminado la legislatura con ese aumento. Hemos traído 60 millones de euros a Teruel que han beneficiado a empresas y autónomos. Puede parecer poco, pero Rajoy no puso un solo euro y Azcón tampoco. También me habría gustado que se hubiera aplicado la Ley de Vivienda en Aragón.

El Nudo Mudéjar iba a ser un referente para otros procesos de transición justa. ¿Qué ha fallado?

Es nuestra piedra en el zapato. Cometimos un error al adjudicar todo el Nudo Mudéjar a Endesa, dejando fuera a otras empresas que tenían proyectos en el territorio. Las condiciones de los avales favorecían que se adjudicara todo a una sola empresa frente a la posibilidad de repartirlo entre varias. Fue un error y así lo trasladé en su momento. Ahora tenemos la oportunidad de corregirlo. Nos ha retrasado, evidentemente, pero ir más despacio no significa que no estemos presentes en Andorra ni pendientes de su situación. Tenemos el compromiso de generar, como mínimo, los mismos puestos de trabajo que se perdieron, aunque sigo aspirando a que sean más. Andorra sigue siendo un referente porque fuimos los primeros y otros territorios, como As Pontes, siguen pendientes de lo que ocurre aquí. La reindustrialización no es fácil.

El Clúster Maestrazgo es otro de los grandes proyectos de energías renovables de la provincia. Los alcaldes de Viento Alto, entre los que hay varios socialistas, defienden que, si no se ejecuta, el Maestrazgo está condenado a desaparecer. ¿Cómo se está trabajando en este sentido?

Lo primero que quiero es que se respete al territorio y las decisiones que toman sus ayuntamientos. El Maestrazgo es un territorio precioso, como toda nuestra provincia, pero está sufriendo un proceso de despoblación enorme. Tenemos que garantizar los servicios necesarios para que la gente pueda vivir allí y no tenga que marcharse. Desde el Maestrazgo se ven los aerogeneradores de Castellón y sus municipios también tienen derecho a disponer de esa financiación y a intentar dar un vuelco a su situación, generando riqueza y empleo.

Los ingresos del Clúster supondrían una importante inyección económica para los ayuntamientos, pero ¿no debería ser responsabilidad de las administraciones garantizar los servicios básicos, independientemente de la llegada de estos proyectos?

La sanidad, la educación y los pilares fundamentales del Estado del Bienestar deben estar garantizados por el Estado y las comunidades autónomas, en función de sus competencias. Sin embargo, con esos ingresos los ayuntamientos podrían construir viviendas, mantener escuelas infantiles o garantizar la continuidad de multiservicios si no cuentan con el apoyo suficiente de otras administraciones. También tienen derecho a establecer medidas de discriminación positiva para quienes decidan instalarse en sus pueblos o a realizar aportaciones económicas que faciliten vivir en el Maestrazgo. Actualmente no hay una Administración autonómica que ofrezca suficientes ventajas a los municipios de montaña y afectados por la despoblación.

La vivienda está siendo uno de los grandes temas de la campaña. Azcón ha anunciado rebajas fiscales y avales para facilitar la compra de vivienda a los jóvenes en zonas despobladas. ¿Qué valoración hace de estas propuestas?

Con una política de cero impuestos no se puede mantener el Estado del Bienestar. Si reduces los ingresos de las administraciones, tienes menos capacidad para garantizar los derechos y los primeros lugares donde se perderán serán precisamente aquellos a los que ahora prometen bajar los impuestos. Azcón puede anunciar lo que quiera, pero tiene que explicar cómo va a pagarlo y cómo va a aplicarlo. ¿Por qué no ha aplicado la Ley de Vivienda en Aragón? Creo que responde a un sectarismo político contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Nuestra apuesta es por el alquiler público y por viviendas de protección oficial que mantengan esa condición permanentemente. Si alguien compra una de esas viviendas y posteriormente quiere venderla, el Estado debería recuperarla, actualizando su precio conforme al IPC, para que continúe formando parte del parque de vivienda protegida.

¿El objetivo es que esas viviendas no terminen incorporándose al mercado libre?

Exactamente. Se trata de evitar la especulación y de garantizar que esas viviendas sigan siendo asequibles. Hay modelos en los que la protección oficial dura únicamente diez años y, una vez transcurrido ese periodo, las viviendas pueden incorporarse al mercado libre. Eso abre la puerta a la especulación. Nosotros queremos que mantengan su carácter protegido permanentemente.

Conoce bien el sector primario y ha trabajado estrechamente con él durante estos años. Una de las principales reivindicaciones de los agricultores y ganaderos es la reducción de la burocracia. ¿Cómo se puede solucionar este problema?

Hay que reducir la burocracia y el papeleo, pero debemos diferenciar entre los trámites innecesarios y los mecanismos de control de las ayudas públicas. Cuando un agricultor recibe una subvención para compensar una pérdida de renta, está obteniendo un ingreso adicional. Si recibimos esos recursos públicos, tenemos que cumplir unas normas. No podemos conceder 100.000 euros a alguien porque asegure que tiene determinados campos o cabezas de ganado sin comprobar que realmente los tiene. Las inspecciones son una garantía para evitar la malversación de fondos públicos.

Otra de las preocupaciones del territorio es la falta de guardias civiles. Aunque se han incorporado nuevos agentes, los sindicatos advierten de que muchos podrían abandonar la provincia en cuanto tengan la oportunidad de solicitar otro destino.

Hemos cubierto prácticamente el 100 % de las plazas y así se lo trasladé al ministro Marlaska, al que felicité y agradecí su trabajo. ¿Hemos cubierto más plazas de la Guardia Civil? Sí. ¿Tenemos más guardias civiles que nunca? Sí. Hemos sido capaces de conseguir algo que incluso algunos colectivos del medio rural consideraban imposible. Ahora se plantea que esos agentes pueden venir y después marcharse. Si se marchan, tendrán que venir otros, pero lo cierto es que hemos conseguido que lleguen y que se cubran las plazas.

Venimos de una legislatura muy compleja y de un clima de crispación constante. ¿Cómo se convence al votante de que el PSOE sigue siendo la mejor opción para la provincia de Teruel?