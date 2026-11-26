El Gobierno de Aragón recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto estatal que pone en riesgo las inversiones en centros de datos como el que se proyecta en La Puebla de Híjar. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha explicado que el Ejecutivo autonómico solicitará también la adopción de medidas cautelares para suspender la aplicación del real decreto mientras se tramita el procedimiento judicial y evitar así posibles perjuicios irreversibles durante la tramitación del recurso.

La consejera Eva Valle ha afirmado que “el Gobierno de Aragón no va a permanecer impasible ante una regulación que pone en riesgo inversiones estratégicas, empleo y desarrollo económico para el territorio” y ha insistido en que el ejecutivo autonómico defiende la sostenibilidad, “pero debe ser compatible con la viabilidad técnica, económica y jurídica de los proyectos" "Lo que no aceptamos es que, bajo una aparente regulación ambiental, se levanten barreras que pueden paralizar uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para Aragón y para España”, ha defendido.

El Real Decreto recurrido fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de noviembre de 2026 y se encuentra en vigor desde esa fecha. El Gobierno de Aragón considera que mantiene los principales problemas jurídicos, económicos y técnicos que ya fueron advertidos por la Comunidad Autónoma durante el periodo de alegaciones.

70.000 millones de euros en inversiones anunciadas

El Ejecutivo aragonés sostiene que la norma afecta de manera directa y singular a los intereses económicos e industriales de la Comunidad. Aragón concentra actualmente una cartera de decenas de miles de millones de euros de inversión anunciada en centros de datos, gran parte ya con respaldo administrativo autonómico. Entre ellos se encontraría el centro de datos de La Puebla, con una inversión anunciada que rondaría los 5.000 millones de euros.

La consejera ha incidido en que “estamos hablando de decenas de miles de millones de euros que pueden transformar la economía aragonesa, impulsar nuestra industria, generar empleo cualificado y situar a Aragón en la vanguardia de la economía digital europea” y ha subrayado que “el Gobierno de Aragón ha hecho sus deberes, ha creado seguridad y ha atraído inversión. Ahora no vamos a consentir que una regulación estatal improvisada cambie las reglas del juego cuando los proyectos ya están en marcha”.

Según el Gobierno autonómico, el Real Decreto introduce nuevas obligaciones, como la adicionalidad renovable, la correlación temporal horaria 24/7 o determinados requisitos de resiliencia operativa, que inciden materialmente sobre el acceso y la conexión a la red eléctrica.

El recurso advierte de una posible vulneración de los principios de legalidad y jerarquía normativa, al considerar que el real decreto puede exceder la habilitación contenida en el Real Decreto-ley 7/2026 e introducir obligaciones sustantivas que afectan al régimen regulado por la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.

El Ejecutivo aragonés aprecia igualmente una posible vulneración de la reserva de ley y de la libertad de empresa. Los requisitos establecidos podrían funcionar, en la práctica, como una barrera que impidiera o restringiera gravemente el desarrollo de los centros de datos.

Una norma sin evaluación económica ni territorial

El recurso se apoyará también en la posible infracción de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad y buena regulación. El nuevo régimen modifica de forma sobrevenida las condiciones sobre las que las empresas han adoptado decisiones de inversión y definido proyectos que se encuentran en diferentes fases de tramitación.

El Gobierno de Aragón considera, además, que la memoria de análisis de impacto normativo no justifica adecuadamente la necesidad de las medidas ni evalúa la existencia de alternativas menos restrictivas. Tampoco incorpora un análisis riguroso de las consecuencias económicas, competitivas, presupuestarias o territoriales.