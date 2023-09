Alberto Izquierdo (PAR) califica de «decepcionante» que no se convoquen ayudas directas por la sequía para agricultores y ganaderos

El secretario general del Partido Aragonés y portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, calificó este martes de «decepcionante» que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón no tenga previsto lanzar una línea de ayudas directas a agricultores y ganaderos para afrontar las pérdidas ocasionadas por la sequía.

Izquierdo se ha manifestado así tras el anuncio del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, de que se subvencionará una línea de crédito junto al Gobierno de España para afrontar la difícil situación que vive el sector primario, descartando así las ayudas directas. «Nos sorprende y nos entristece profundamente en el Partido Aragonés ver que algo que todos dábamos por hecho, que eran esas ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos en colaboración con el Estado, se convierten, una vez más, en créditos blandos, unos créditos que luego hay que devolver. Además, el consejero habla de un plazo de 3 años, como si 100.000 euros en una economía familiar se pudiesen devolver en tres años de una forma cómoda», señaló Alberto Izquierdo.

Consideró que «hablamos de cosas distintas: una cosa son los agricultores o ganaderos que pueden necesitar un préstamo para hacer alguna inversión y que les puede venir bien un crédito a coste muy económico con una aportación del Estado y, otra, los ganaderos y agricultores que en Aragón son mayoría y que están en la ruina». Recordó que «este año es el peor de la historia hidrológicamente hablando y, sobre todo, con la siembra más cara de la historia, que ha costado un 40% más, y con una cosecha que ha sido del 20% o el 25% comparada con la del año pasado y el anterior».

Por todo ello, anunció que el Partido Aragonés «no puede compartir la opinión del consejero» y va a reivindicar y reclamar esas ayudas directas al campo aragonés para dar respuesta a los agricultores y ganaderos «por una sequía histórica que ha dejado sus economías temblando y sus cuentas de resultados en negativo». «Muchos de esos agricultores estarán pensando en cómo pagar la cuota de su tractor o de su cosechadora en diciembre o cómo pagar la hipoteca de su casa el mes que viene», añadió.

Por último, Alberto Izquierdo, afirmó que «esta no es la respuesta que el PAR pide ni la que espera» y que va a ponerse a trabajar ya para que la respuesta no sea la que el consejero dice. «Desde el ánimo constructivo que nos caracteriza – insistió- los créditos blandos no son la solución, pueden ser una medida de acompañamiento, pero tiene que haber una línea de ayudas directas y estas tienen que llegar ya», afirmó.

UAGA también pide más ayudas

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, también exige al Gobierno de Aragón que trabaje conjuntamente con las organizaciones agrarias, para poder activar un paquete de ayudas que sirvan para minimizar en el sector de la fruta el impacto económico que ha supuesto la carencia de agua durante la campaña. Una cosecha que ha estado marcada por los bajos calibres (tamaño de la fruta) en todas las producciones como consecuencia de la sequía y de las restricciones en los riegos.

Según UAGA las medidas urgentes en respuesta a la sequía exponían la situación de extraordinaria y urgente necesidad en la que se encuentra, entre otras, la cuenca del Ebro por la situación de escasez hídrica. Estas mediadas adoptadas por el Ministerio de Agricultura permite a las comunidades

autónomas realizar pagos complementarios a los 81 millones de euros concedidos desde el Ministerio, de acuerdo con las condiciones establecidas en el real decreto.

El sindicato recuerda que la Generalitat de Cataluña sí que ha aprovechado esa opción y ha acordado con el sector de la fruta, a través de la Mesa Agraria, realizar unos pagos complementarios en los sectores

afectados y para ello ha activado un presupuesto de 12 millones de euros. De esta forma, para la fruta dulce y cítricos se ha establecido una ayuda de 275 euros por hectárea, es decir, complementa con el mismo importe la subvención del Ministerio.

Por tanto, UAGA-COAG espera que el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón tome ejemplo de lo que ha hecho Cataluña y active fondos para complementar las ayudas por sequía destinadas a los fruticultores.