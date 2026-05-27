El alcalde de Andorra, Rafa Guía, toma posesión de su escaño como senador por Aragón

El alcalde de Andorra, Rafa Guía (PSOE), ha tomado este martes posesión de su escaño como senador por Aragón, tras ratificar su acatamiento a la Constitución ante el Pleno de la Cámara. El nuevo senador, que sustituye a la turolense Mayte Pérez, llega a la Cámara Alta, a propuesta del PSOE de Aragón en representación de la la comunidad Autónoma, tras ser designado por las Cortes el pasado 19 de mayo, tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 8 de febrero.

Ha sido el presidente del Senado, Pedro Rollán, quién al inicio de la sesión plenaria, ha reclamado la presencia de Guía para, ante un ejemplar de la Carta Magna, tomarle declaración de acatamiento. Una vez que ha expresado su promesa de respetar la Constitución, el senador autonómico ha tomado posesión de su escaño en las bancadas que en el hemiciclo ocupa el Grupo Socialista.

Guía nació en Andorra el 24 de octubre de 1966. Licenciado en Historia. Ha ejercido como profesor de ESO y Bachillerato, y en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón en Huesca.

Desde las pasadas elecciones municipales de junio de 2023, es alcalde de Andorra, 44 años después de que lo hiciera su padre, el histórico alcalde socialista Isidro Guía. Ha sido diputado provincial en la Diputación de Teruel desde julio de 2023 hasta marzo del 2026 y diputado en las Cortes de Aragón del 3 de marzo al 19 de mayo de 2026.

A nivel orgánico, es el secretarío general del PSOE de Andorra desde diciembre de 2022, y desde mayo de 2025, es el secretario general del PSOE de Teruel.