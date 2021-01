El alcalde de Valdealgorfa pide el cierre perimetral a Sanidad por el aumento de casos

El municipio con mayor tasa por 1.000 habitantes este jueves es Valdealgorfa debido a las celebraciones de Nochevieja en masicos. Se notificaron 13 nuevos contagios con una incidencia de 21 casos por 1.000 habitantes. Su alcalde, Ángel Antolín, ha solicitado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón el cierre perimetral del municipio y que se suspendan las clases para poder controlar la expansión del virus. Hay más de un centenar de personas confinadas en la localidad.

Según fuentes municipales el brote de covid de la localidad comenzó con varias cenas navideñas de jóvenes en los masicos y también porque llegaron al municipio jóvenes que se saltaron el confinamiento perimetral de sus comunidades y se ha ido expandido por la localidad.

En la localidad tienen miedo de que algunas personas no hayan comunicado que han sido contactos directos de los positivos para que sus padres no pierdan ingresos para guardar cuarentena en caso de estar infectados y que algunos vecinos se puedan marchar a otras localidades a realizar compras o consumir en hostelería. Por ejemplo, al estar cerrados los dos bares del pueblo, algunas personas se trasladan a la hostelería de otras localidades, una actitud que no considera que sea «responsable» en esta situación.