Alcaldesa de Monforte: «Si no queréis eólicas, lo más importante es alegar»

Alrededor de una treintena de personas escucharon a lo largo de las casi tres horas que duró la sesión, la experiencia de la localidad de Monforte de Moyuela en una charla en el local del antiguo horno de Belmonte de San José. En este pueblo de la comarca del Jiloca ya se instalaron centrales eólicas, plan que también hay para el Mezquín, y en la actualidad se encuentran tratando de que no se instalen casi una quincena más de aerogeneradores de doscientos metros de altura.

Organizada por la plataforma Mezquín por el Territorio, el local cedido por el Ayuntamiento de Belmonte, acogió esta charla en la que intervinieron la alcaldesa de Monforte, Paula Delmás, y el portavoz de la plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, Javier Oquendo. “Lo más importante es que quiénes estéis en contra de que os pongan molinos, firméis las alegaciones y os mováis porque nada está perdido hasta el final, algo que en mi pueblo no pudo ser”, dijo.

Como relató Delmás, tras instalar dos centrales, en 2019 cuando accedió al cargo de alcaldesa, recibió la llamada de Forestalia indicando sus intenciones de colocar más molinos. “Les expliqué que no, que hicimos una reunión vecinal y salió la negativa por mayoría pero ellos continuaron y ahora estamos alegando. Dicen que donde la gente esté en contra no se ponen y como veis, es falso”, añadió.

Advirtió acerca del dinero que reciben las arcas municipales y particulares. En este caso, cifró en 950.000 euros en dinero que ingresó el consistorio por la llegada de Forestalia. “Una vez dentro soy consciente de que un ayuntamiento no necesita ese dinero porque lo que necesita el pueblo es tener colegio, una carreteras bien arregladas y médicos que quieran venir. La realidad es que el colegio lo cerrarán porque no hay más niños y que las médicas van a dejar de venir porque no hay gente. En cuanto a carreteras, tenemos de las peores de la provincia pero tenemos dinero en la cuenta”.

Parte del auditorio de la charla de Belmonte. / El Mezquín por el Territorio

La primera edil expresó la preocupación de los cazadores porque “en las suertes en Monforte ya no hay codornices” desde que están los aerogeneradores, y desde lo alto en el castillo “solo se ven molinos” por todas partes. “El dinero no lo es todo, si nos vamos las personas, ¿qué queda? Solo queda chatarra alrededor”, lamentó.

Desde Mezquín por el Territorio manifestaron su satisfacción por la buena respuesta de la charla y la exposición de Delmás. Adelantaron que realizarán nuevas charlas y que sigue abierta la recogida de firmas, tanto de forma presencial en los actos como online en sus redes, para presentar el mayor número de alegaciones a la llegada de macroproyectos eólicos.