Alcampo y Helexia ponen en marcha una planta solar sobre la cubierta de su tienda en Alcañiz

Alcampo y Helexia, compañía especializada en el desarrollo y gestión de proyectos de eﬁciencia energética y autoconsumo fotovoltaico del Grupo Voltalia, han ﬁnalizado la instalación de una nueva planta solar sobre la cubierta del centro Alcampo Alcañiz.

La instalación cuenta con una potencia instalada de 264 kWp y está compuesta por un total de 480 módulos fotovoltaicos, diseñados para optimizar el aprovechamiento de la superﬁcie disponible en cubierta sin interferir en la operativa del centro.

En términos de impacto ambiental y energético, se estima que la planta generará aproximadamente 325 MWh de energía renovable al año. Desde julio de 2018 el 100% de la electricidad que consume la compañía procede de fuentes renovables con certiﬁcado de garantía de origen, y desde 2023 trabaja para generar su propia energía renovable. Alcampo publica desde 2010 su huella de carbono, que está certiﬁcada por la ISO 14064, se puede consultar en la página web de la compañía.

En este contexto, Alcampo sigue impulsando proyectos como el de Alcañiz. En Aragón, la compañía cuenta ya con otras instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento, como las de Teruel, Utebo, Mercazaragoza y Huesca, la comunidad autónoma que más proyectos tiene hasta la fecha.

Moisés Mateo, director de Alcampo Alcañiz, explica “la comunidad se ha convertido en un territorio clave dentro de nuestra estrategia de autoconsumo energético y es actualmente la que más proyectos ha desarrollado junto a Helexia". "El estreno es un paso más para seguir siendo más eficientes. Supondrá un mayor ahorro energético, lo que también es muy beneficioso para el medio ambiente", ha añadido Mateo.

"Iniciativas como las de Teruel, Utebo, Mercazaragoza y Huesca reﬂejan nuestro compromiso por seguir avanzando hacia un modelo de comercio más eﬁciente y sostenible, alineado con nuestra visión de 'Comer bien y vivir mejor, cuidando el planeta'”, incide el director.

Con la puesta en marcha de la planta alcañizana, Alcampo alcanza ya 16 instalaciones operativas en sus centros de España, sumando un total de 16.490 módulos solares instalados hasta la fecha, lo que consolida el despliegue progresivo de su estrategia de autoconsumo y su compromiso con la generación de energía renovable en el punto de consumo.

En este contexto, Etienne Le Pargneux, CEO de Helexia España, ha señalado: “Este proyecto en Alcampo Alcañiz nos llena de satisfacción, ya que reﬂeja perfectamente nuestro propósito: acercar la transición energética a la actividad diaria de las empresas, transformando sus propios espacios en activos de generación renovable. Con esta nueva instalación, ya son alrededor de 16 los proyectos desarrollados junto a Alcampo, lo que demuestra la solidez de una alianza que sigue avanzando hacia un modelo energético más eﬁciente, descentralizado y sostenible”.

507 centros y 23.000 trabajadores

Alcampo reúne los formatos de hipermercados y supermercados. En la actualidad opera con 507 centros, siendo 80 hipermercados y 427 supermercados (133 franquiciados). Asimismo, cuenta con 52 gasolineras y servicio de comercio on line.

La compañía cuenta con una plantilla de 23.000 personas y ostenta el sello Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.

En el plano medioambiental Alcampo desarrolla un plan de descarbonización de su actividad que tiene como objetivo reducir en 2030 el 46% de las emisiones en los Alcances 1 y 2. Y la reducción de un 25% en 2030 frente 2020 las emisiones indirectas debidas a la logística y comercialización de productos en el Alcance 3.