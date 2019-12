Alcañiz aborda los retos y valores de la juventud de la mano de Psico Woman

Isa Duque es psicóloga, sexóloga, terapeuta de familia y ‘youtuber’. Es a través de este canal -y por el de Instagram– por el que llega a los más jóvenes, a los llamados ‘Generación Z’, es decir, los nacidos entre 1994 y 2010. En redes es más conocida como Psico Woman, proyecto que acercó al público de Alcañiz en la jornada de este martes y que cuenta con miles de seguidores.

Por la mañana, Duque mantuvo un encuentro con alumnado del IES Bajo Aragón y por la tarde hizo lo propio con personal docente, familias y público en general en el teatro. El lleno de buena parte del patio de butacas y de parte de la primera planta fue el mejor reflejo del interés que suscitó la cita con Psico Woman. Eso, y el debate que se avivó en el turno de preguntas con peticiones de consejo y asesoramiento en diferentes aspectos.

“A la juventud de hoy en día la llaman la generación perdida pero yo la llamo la generación encontrada y ese ‘hashtag’ lo empleo mucho en redes. Aprenden en un tutorial en Youtube lo que mi generación, la millennial, aprendió en cursos y más cursos porque nos educaron en la línea recta, en el no equivocarse”, dijo.

A la hora de acercarse a la juventud “las familias deben conocer las herramientas que usan, sentarse a su lado y preguntarles sin juicios qué les proporcionan redes como Instagram y cómo las usan. Si nosotros no tenemos ni idea, cómo les vamos a guiar”, se preguntó. Destacó que las tecnologías han llegado para quedarse y de ahí la obligatoriedad de ponerse al día. “La tecnofobia de la gente de más edad ha creado una orfandad digital en la juventud actual, porque lo han aprendido solos”, apuntó. Duque pronunció entonces dos palabras clave: escuchar y preguntar. “Si no sabemos algo, se lo preguntamos a ellos directamente, no pasa nada”.

Se habló y se abordó el ciberacoso o las formas de violencia a través de internet y se invitó a llamar a las cosas por su nombre. “El groowing suena muy bien, como todo en inglés, pero la traducción es algo tan grave como pederastia. El uso de anglicismos dulcifica la acción”, añadió.

En la jornada se disculpó la ausencia de Ianire Estébanez (minoviomecontrola.com) aunque estuvo muy presente de la mano de Psico Woman de la que citó en varias ocasiones sus estudios y referencias.

Se encargaron de organizar la programación desde la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcañiz en colaboración con la de Igualdad para el acto del teatro, y desde la consejería de Acción Social y Mujer de la Comarca del Bajo Aragón, para el de la mañana en el IES, una cita que enmarcó en los actos por el 25 N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “En reuniones con los centros educativos, los equipos directivos me trasladaron su preocupación por tratar temas de ciberacoso y era una prioridad y, desde luego, hacerlo con voces expertas”, dijo Susana Mene, concejal y consejera de las áreas implicadas.

Se contó con la colaboración de las alumnas de Ballet de la Escuela Municipal de Música y Danza, un centro que «quiero que sea abierto y esté presente en actos que se celebren en la ciudad», dijo Mene hace unos días en la presentación de las novedades de la Escuela para este curso. Ellas abrieron el acto de la tarde en el teatro y, como hizo parte del alumnado de la mañana, tuvieron su foto solicitada con Psico Woman. El final de la sesión de la tarde fue un ‘boomerang’ de familia para Instagram.