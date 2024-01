Alcañiz conmemora los 50 años del cierre del ferrocarril Val de Zafán con un libro y una exposición

En 2023 se conmemoraron los 50 años del cierre de la línea de ferrocarril Val de Zafán que unía el Bajo Aragón con tierras catalanas. Fue corto el periodo de funcionamiento, pero suficiente para dejar un poso en una sociedad que hoy se sigue preguntando por qué esta tierra no puede tener tren. El Ayuntamiento de Alcañiz homenajeó a esta parte de la historia con un tren que vertebró el territorio y generó oportunidades de desarrollo socioeconómicas. Para honrar la memoria de este periodo histórico organizó dos presentaciones la tarde de este viernes en el Palacio Ardid a las que acudieron vecinos de Alcañiz y de otras poblaciones interesados por este tren y su línea reconvertida en vía verde.

El Área de Cultura se valió de dos personas que conocen bien esta línea y desde diferentes puntos de vista y sensibilidad. Por un lado, Juan Carlos Juárez, un catalán que se «enamoró» del territorio después de descubrirlo en el programa de La 2 dedicado a las vías verdes. Es farmacéutico hospitalario de profesión y su pasión son los trenes, por lo que decidió dedicar su Trabajo Fin de Grado de la carrera de Humanidades que compaginó con su trabajo hace unos años a indagar sobre esta línea. Explicó y desgranó partes de su detallada investigación y que recoge en su libro ‘Historia del ferrocarril de Val de Zafán. De un camino de hierro a una vía verde. 50 años del cierre de una mítica línea’.

Ya lo ha ido presentando en diferentes poblaciones del recorrido pero no en Alcañiz, y precisamente este acto llegó a solo tres días de que se iniciasen las obras para reconvertir el tramo alcañizano en camino natural. Arropado por el concejal de Cultura, Javier Climent, quien reivindicó infraestructuras para un territorio que «no es de segunda», Juárez contó algunas curiosidades. Entre ellas, el motivo por el que el ancho de vía de España era diferente al del resto de Europa. «Se consideró que por la orografía tan compleja del país, era mejor que fuera más ancho para permitir que las máquinas llevasen calderas más grandes y poder quemar más carbón para tener más potencia», explicó. Al final firmó varios ejemplares que se pueden encontrar en librerías de la zona y en algunas bibliotecas.

Sonia Celma, junto al concejal de Cultura, Javier Climent, dio algunas pinceladas de su exposición que puede verse en la Biblioteca de Alcañiz hasta el 8 de marzo. / B. Severino

En la Biblioteca Municipal de Alcañiz se puede visitar hasta el 8 de marzo el otro homenaje que ha planteado la localidad para esta efeméride. Se trata de varias fotografías de Sonia Celma que desde lo artístico invitan a reflexionar sobre el pasado y también el presente. La autora, que es arquitecta municipal en el Consistorio alcañizano, muestra su «cara más amable fuera del trabajo». Tomó el relevo de Juárez en el escenario para también dar algunas pinceladas de las fotografías que expone bajo el nombre ‘Cuando el tren llegó. Cuando el tren se detuvo’. Las imágenes de la alcañizana no dejan indiferente, emplea el blanco y negro para captar la esencia de diferentes partes del trazado en tierras bajoaragonesas y el aspecto que lucen, teniendo en cuenta toda la vida que albergaron no hace tantos años, invita mucho a pensar en los motivos por los que en esta tierra baja ya no pasa el tren.